P-72 Deniz Karakol Uçağı törenle hizmete başladı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 projesinde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevlerini havadan yapmak üzere başlatılan ve 6 adet CN-235 tipi uçağın envantere girmesinin planlandığı Deniz Gözetleme Kabiliyetli Deniz Karakol Uçağı Tedariki Projesi (MELTEM-3) kapsamında TCB 751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN ve MİLSOFT gibi savunma sanayii kuruluşlarının altyapı yüklenicisi olarak görev aldığı projede üretilen uçak, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığı’nda düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel ve birlik komutanları katıldı.

“60. hava arıcımızı hizmete almanın gururunu yaşamaktayız”

Törende konuşan Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, “P-72 uçaklarının tamamının kısa süre bir içerisinde hizmete alınması ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz hava kuvvetine sahip olacaktır. Çarkçı Binbaşı Mehmet Fethi’nin torunları olarak 60. hava arıcımızı hizmete almanın gururunu yaşamaktayız. Deniz karakol uçağını Deniz Kuvvetlerine kazandırmak için emeği geçen Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürlüğü ve Leonardo şirketi ve tüm kurum ve kuruluşlarına müsaadenizle şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

"Denizaltı savunma harbinde etkinliğimiz daha da artacaktır"

Daha sonra konuşan Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Yakın dönemde 1971 yılında S-2A uçağı, 1972 yılında ise AB-204 helikopterlerinin alınmasıyla başlayan deniz havacılığı 2002 yılında Seahawk helikopterlerinin ve P-235 CASA uçaklarının donanmaya katılmasıyla etkinliğini artırmaya devam etmiştir. Hali hazırda 24 Seahawk helikopteri, 9 AB-212, 6 P-235 CASA deniz karakol uçağı, 2 ATR-72 genel maksat uçağı, 4 TB-20 eğitim uçağı ve 14 insansız hava aracı olmak üzere 59 deniz hava aracımız donanmamızda görev icra etmektedir. İlk P-72 Deniz Karakol Uçağının bugün teslim alınmasıyla 60’ıncı hava aracımız hizmete girmiş bulunmaktadır. P-72 deniz karakol uçaklarımızın hizmete girmesiyle özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliğimiz daha da artacaktır. Yeni katılan deniz karakol uçağımızın donanmamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılı görevler diliyorum” diye konuştu.

Mavi Vatan’da Türk Donanmasının gücüne güç katacak

9 saate kadar havada kalabilecek P-72 deniz karakol uçağı, keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevlerini icra edecek. Uçak üzerinde bulunan denizaltıları tespit etmekte kullanılan akustik ve manyetik algılayıcılar sayesinde tespit edilen denizaltılar, uçakta bulunan torpidolarla imha edilebilecek. Uçakta ayrıca tehditli ortamda görev yapabilmesi amacı ile elektronik karıştırıcıyı önleyici ve güdümlü mermi tehdidine yönelik kendini koruma sistemi mevcut. Keşif gözetleme amacı ile radar ve elektro optik kamera sistemleri de bulunan P-72 uçağı, Mavi Vatan’ın taktik deniz resminin oluşturulmasına katkı sağlayacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen ilk P-72 deniz karakol uçağı, 8 bin 300 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip mavi vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak. Proje kapsamında 2 uçağın daha 2021 yılında hizmete alınması hedefleniyor.