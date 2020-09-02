Bursa’da kültür evine dönüştürülen 124 yıllık eski kilise bakımsızlıktan yıkıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2013 yılında ellerinden alınan binanın yıkılmasından sorumlu olan kişiler ve kurumlar hakkında hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde bulunan Özlüce Kilisesi, gece yarısı çöktü. Metruk bir haldeyken Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilerek kültür evine dönüştürülen, ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne geçen Özlüce Kilisesi, bakımsızlıktan yıkıldı. 1896 yılında yapıldığı tahmin edilen Aziz Georgios Rum Ortadoks Kilisesi, mübadeleden sonra camiye dönüştürülmüş, ancak yeni Özlüce Camii yapıldıktan sonra kullanılmadığı için metruk bir hale gelmişti. 2006 yılında metruk haldeki tarihî yapıya sahip çıkan Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca onaylanan proje kapsamında binayı restore ederek, 2009 yılında Özlüce Kültürevi olarak hizmete açmıştı.

Geçmişte hem kilise, hem de cami olarak kullanıldığı için burasını korumak isteyen Nilüfer Belediyesi, tarihî yapıda çeşitli kültürel faaliyetler organize etmişti. Ancak 2013 yılında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucu Özlüce Kültürevi belediyeden alınarak, İnesiye Köyü Cami Vakfı’na tescil ettirildi. Kapısına kilit vurulan tarihî binaya yıllarca hiçbir müdahalede bulunulmayınca çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bildirerek yıkılma tehlikesine dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, 2016 yılında tekrar girişimde bulundu ve binanın tadilatını yapmak üzere tekrar kendisine tahsis edilmesini talep etti. Ancak yapının ibâdethane dışında bir maksatla kullanılamayacağı ve buranın cami yapılacağı ifade edildi.

Yapıdaki çatlaklar her geçen gün derinleşince, 2019 yılında Nilüfer Belediyesi, yıkım uyarısında bulunarak tekrar yapının belediyeye kiralanmasını talep etti. Ancak hep red cevabı aldı. Bütün bu girişimlerin sonucunda 7 yıl boyunca sahipsiz bırakılan tarihî mekânın dün gece yarısı yıkıldı.

Bu duruma tepki gösteren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "2013 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü bize dava açtı ve yapı onlara verildi. Burası bizim için önemli bir merkezdi. Bursa’nın Ayasofya’sıydı burası. Mustafa Bozbey döneminde 2 milyona yakın para harcadık. Uzmanlar getirdik. 2016 yılında çatlaklar oluştu. Tekrar uzmanları çağırdık ve vakıflardan onarmamız için rica ettik. Ama kabul etmediler. 2019 yılında tekrar bize kiralayın, biz bu yapıyı koruma altına alalım, onaralım dedik, ama yine kabul etmediler. Şimdi burası yıkıldı. Bunun sorumlusu kim? Dava açacağız. Bu yapının bir kısmı daha yıkılacak illa ki. Biz bu yapıyı tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu yapıyı gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Yapmakta gönüllüyüz" ifadelerine yer verdi.