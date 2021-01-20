Özkan’dan Balıkesir temasları

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere komşu kent Balıkesir’e gitti. Ziyaretlerde hem Karacabey’de yürütülen çalışmalar hem de Balıkesir’de gerçekleştirilen uygulamalar değerlendirildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Balıkesir’de Prof. Dr. Abdullah Soykan ile bir araya gelerek, birlikte kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özkan ilk olarak, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Karacabeyli Birol Dündar’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Özkan, “Karacabeyli hemşerilerimizin böyle önemli mevkilerde olması bizleri de mutlu etmektedir. Ayrıca komşu ilimiz olması sebebiyle, bölgemiz ile ilgili çalışmalarda diyalog halinde olmamız da hepimizin kazancına olacaktır. Bu sebeple hem ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduk hem de çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunma imkânı bulduk” dedi.

Başkan Özkan’ın bir diğer durağı ise Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yurdakul oldu.

Kendileriyle üniversite yıllarından arkadaşlığının bulunduğunu belirten Özkan, ziyarette hem Karacabey’de yürütülen çalışmalar hem de Balıkesir’de gerçekleştirilen uygulamaları değerlendirdi.

Özkan Balıkesir temasları kapsamında son olarak, Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Atan’la bir araya geldi.