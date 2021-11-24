Son Dakika
Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi: "Görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir."
Özhaseki Afyonkarahisar’da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.
Genel 24.11.2021, 18:15
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.
Programları kapsamında Afyonkarahnisar’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek ve vali yardımcıları tarafından kapıda karşılanan Özhaseki, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında ağırlandı.