Özgürlüğüne kavuşan Zavadanak Bekir’den kurallara uyun çağrısı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası polis ile arasında yaşanan diyaloglar ile fenomen olan ve ’Zavadanak Bekir’ olarak tanınan Bekir Varol, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan aldığı 5 ay hapis cezasını tamamlayıp cezaevinden çıktı. Varol’un ilk mesajı, "Korona illetinden kurtulmak için 2 gün evde duramıyorsunuz. Ben 5 aydır cezaevindeyim, toprağı özledim" oldu.

Kaza, geçtiğimiz 15 Mart günü Manavgat’ın Kızılağaç kavşağında meydana gelmişti. Bekir Varol’un (42) kullandığı 07 L 7170 plakalı kamyonetle Niyazi K.’nin kullandığı otomobil çarpışmıştı. Kazada Niyazi K.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü K. ve Osman K. yaralanmıştı. İhbarla olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürmüştü. Kazanın ardından ise kamyonet sürücüsü Bekir Varol’un polis ve karşı tarafla diyalogları güldürmüştü. Polisin yaptığı alkol testinde 2.2 promil alkollü çıkan Varol, diğer araç sürücü Niyazi K.’ya, "Koronadan mı kaçıyorsun. Hadi ben sarhoş olabilirim ama devletin ışıklarına uymayan o. Kırmızı ışıkta geçtin" şeklinde tepki göstermişti. Varol’un ayrıca polis ekiplerine olayı anlatırken kullandığı ‘Zavadanak bana çarptı’ sözleri de kendisini fenomen yapmış, Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Kaza sonrası sürücü belgesine 6 ay süresince el konulup para cezası uygulanan Varol hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan Manavgat 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada 5 ay hapisle cezalandırılan Varol’un cezası kesinleşti. Alanya Adliyesine giderek teslim olan Varol, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Tahliye edildi, ilk mesajı yine korona oldu

5 aydır bulunduğu Alanya Kapalı Cezaevi’nden adeta koşarcasına çıkan Bekir Varol, “Lütfen kimse suç işlemesin. Allah düşmanımı bile cezaevine düşürmesin. Kanunlara, yasalara uyalım, insanlara saygılı olalım” dedi.

Cezaevinde düşünmek için çok zamanı olduğunu belirten Varol, “Cezaevinde televizyon seyrederken en çok vatandaşların korona tedbirlerine uymamaları konusunda üzüntü duydum” dedi. Herkesi korona virüs tedbirlerine uymaya çağıran Varol, “2 gün sokağa çıkma yasağına dayanamıyorlar. Ben 5 ay bırakın sokağı toprağı özledim. Lütfen bu illetten bir an önce kurtulabilmek için kurallara uyalım” dedi.

Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan Bekir Varol, “Cezaevindeki 5 aylık süreçte bol bol düşünecek zamanım oldu. Hayatımda seyretmediğim kadar televizyon ve haber izledim. Öncelikle vatandaşlarımızı suç işlememeye çağırıyorum. Buraya Allah düşmanımı bile düşürmesin” dedi.

Haber izlerken en çok halkın büyük bölümünün korona virüs tedbirleri konusunda duyarsızlığına üzüldüğünü belirten Varol, “İlk gün söylediğim gibi vatandaşlarımızı korona konusunda duyarlı olmaya, tedbir ve yasaklara uymaya çağırıyorum. Sosyal mesafeyi koruyalım, maskemizi takalım, elimizi sık sık yıkayalım. 2 gün sokağa çıkmamakla bir şey kaybetmeyiz. Bakın ben 5 aydır bırakın sokağı toprağı özledim. Ama şimdi sokağa çıkma yasağı var. Evime giriyor ve yan gelip yatıyorum. Bu günler geçince istediğimizi yaparız” dedi.