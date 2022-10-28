Özel yürüteçle hayata tutunan ‘Karam’ yeni sahibini bekliyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde araba çarpması sonucu omurilik kemiklerinde oluşan hasara bağlı olarak arka ayakları felç olan fino cinsi sokak köpeğine belediye ekipleri sahip çıktı. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alınan köpeğe yürüteç takıldı. Hayata yeniden tutunan ve ‘Karam’ adı verilen köpek sahiplendirilmeyi bekliyor.

Türkmen Mahallesi’nde 3 hafta önce yol kenarında yaralı bir sokak köpeği görenler, durumu Kuşadası Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye belediyenin hayvan ambulansı olan ’Haybulans’ ekipleri sevk edildi. Yerde canlı yatmasına rağmen hareket edemeyen fino cinsi 1 yaşındaki köpek, ilk müdahalenin ardından Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Merkezde köpeğin veterinerler tarafından yapılan kontrolünden sonra röntgeni çekildi. Tetkikler ve röntgende köpeğin araç çarpmasına bağlı olarak oluşan omurilik zedelenmesinden dolayı arka ayaklarının felç olduğu belirlendi.

Tüylerinin renginden dolayı Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının ‘Karam’ adını verdiği köpeğe aradan geçen üç haftalık sürede ilaç tedavisi uygulandı. Karam’ın yapılan son kontrolünde ise iyileşip tekrar yürüme şansının az olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Karam’a veterinerler tarafından yürüteç takıldı. Merkeze gelen hayvan severlerin de ilgi gösterdiği Karam şimdi daimi sıcak yuvasına kavuşmayı bekliyor.

"Ona çok iyi bakıyoruz"

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner Aybüke Kerim, Karam’a çok iyi baktıklarını belirterek, “Karam bize ilk geldiğinde durumu çok kötüydü. Uyguladığımız tedavi sayesinde sağlığı biraz daha iyiye gitti. Arka bacaklarında çok az da olsa his duyusu geri geldi. Ama tam olarak sağlığına kavuşması çok zor görünüyor. Araç sürücülerini de sokak hayvanlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum” diye konuştu.