(ÖZEL) Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine eden Kaymakam Taner Bolat, kayan tırlar yüzünden kapanan karayolunu açmak için jandarma ve Karayolları ekipleri ile mesai harcadı.

Çay-Bolvadin karayolu, kardan dolayı kayan tırlar dolayısıyla yol kapandı. Karayolunun kapalı olduğunu duyan Kaymakam Bolat, bölgeye giderek çalışmaları bizzat koordine etti. Kaymakam Bolat, yolda kalan araç sürücüleri ile bizzat görüşerek yolun tekrar ulaşıma açılması için jandarma ve Karayolları ekipleriyle yoğun uğraş verdi. Yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri yolun Bolvadin ve Çay tarafında iki taraflı kontrolünü sağlarken, kayan tırların yoldan çekilmesi ile yoldaki trafik 1 saatin sonunda normale döndü.