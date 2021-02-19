(Özel) Yoğun kar Pendik Göçbeyli’nin seralarını ve ahırlarını vurdu

İstanbul’da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı Pendik Göçbeyli’de hasar bıraktı. Göçbeyli’de vatandaşların geçimini sağladığı seraların bazıları kardan dolayı yerle bir oldu. Seralarla beraber Göçbeyli’de bazı ahırların da çöktüğü görülürken, Göçbeyli halkı toplam zararın yaklaşık 2 milyon TL olduğunu ifade etti. Yoğun kar nedeniyle yıkılan seralar havadan görüntülendi.

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdüğü gibi ardında bazı olumsuz etkiler de bıraktı. Pendik’teki Göçbeyli köyünde yaşayan vatandaşın geçimini sağladığı ve İstanbul’un meyve sebze ihtiyacını karşılayan seraların bazıları ve birkaç ahır, çatılarında biriken yoğun kara dayanamayarak çöktü. Sera sahipleri, seralarının ve ahırlarının yıkılmasından ötürü mağdur olduklarını dile getirdi. Göçbeyli halkı, köyde bulunan 4 bin kadar seradan yaklaşık 160’ının yıkıldığını ve toplam zararlarının 2 milyon TL civarında olduğunu ifade etti.

Göçbeylili vatandaşlardan İsmet Aydın, “Yoğun kar yağışından dolayı burada seralar yıkıldı. İlgili yerlere bildirildi. İnşallah burada gelip zarar tespit yaparlar. Tespitten sonra bize az da olsa yardımcı olmalarını diliyoruz. Burası İstanbul’un son köyü. Ahırlar da göçtü. İçerisinde kışlık mahsullerimiz var. Tahminime göre 2 milyon TL zarar var. Şu anda tespit yapacaklar. Tahmini 150, 160 sera yıkıldı” dedi.

Göçbeyli Köyü Tarım Kalkınma Kooperatifi Başkanı Salim Dilemek ise, “Karın yağması çok güzel oldu. Barajlar da sular doldu. Fakat köylerde bazı mağdur arkadaşlar oldu. Seralarımız yıkıldı. Bunun yanında ahırlar yıkıldı. Bayağı maddi zarar meydana geldi. Bunların içerisinde durumu iyi olan da var olmayan da var. Bunlara destek olması lazım diye düşünüyoruz. İnsanlar mağdur. Köyde aşağı yukarı 4 bin sera var. Mahsuller ziyan olur. Mahsulü biz unuttuk, bir seranın değer zaten 20 bin lira” diye konuştu.

Göçbeyli köyünde çatılarda biriken yoğun kar nedeniyle çöken seralar drone ile havadan görüntülendi.