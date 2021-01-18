banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı
Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!

(Özel) Yıldız Parkı’ndan masalsı kar manzaraları havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı şehri adeta beyaza bürüdü. Yıldız Parkı’nda kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Parkta dolaşan bir vatandaş karın keyfini şarkı söyleyerek çıkardı. Karla birlikte renk değiştiren park havadan görüntülendi.

Genel 18.01.2021, 13:53
3
(Özel) Yıldız Parkı’ndan masalsı kar manzaraları havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı şehri adeta beyaza bürüdü. Yıldız Parkı’nda kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Parkta dolaşan bir vatandaş karın keyfini şarkı söyleyerek çıkardı. Karla birlikte renk değiştiren park havadan görüntülendi.

İstanbulluların uzun süredir beklediği kar yağışı geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yağışların kar şeklinde devam etmesi şehri adeta beyaza bürüdü. İstanbul’un en güzel yerlerinden biri olan Beşiktaş’taki Yıldız Parkı da kar yağışıyla birlikte alışılmış yeşil görüntüsünü beyaza bıraktı. Hafta sonu kısıtlamasının sona ermesini fırsat bilen İstanbullular da bu güzel havanın tadını çıkarmak için soluğu Yıldız Parkı’nda aldı. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla gelip kar topu oynadı, kimileri yürüyüş yaptı, kimi ise soğuk havaya rağmen parkta koşu yaptı. Beyazlar içerisinde kalan parkın bu görüntüsünü ölümsüzleştirmek isteyenler bol bol fotoğraf çektirdi.

Karın keyfini şarkı söyleyerek çıkardı

Parka arkadaşıyla birlikte gelen 79 yaşındaki Emine Karaer kar yağışından çok memnun olduğunu ifade ederek, “Çok şükür karı gördük ve mutlu olduk. İkimiz hiç korkmadan dışarı çıktık. Kayıp düşme tehlikesini bile göze aldık. Tedbirimizi de aldık, kaymaktan korkmuyoruz. İnşallah bu kar, o musibet hastalığı, virüsü yok eder. Bütün temennim budur. Her halükarda mutlu olmak gerekiyor, karamsarlık hoş değil. Ümidimizi yitirmeyelim. Çok şükür yaşıyoruz, hasta falan da değiliz” dedi. Karaer yağan kardan duyduğu mutluluğu söylediği bir şarkı ile dile getirirken heyecanı gözlerinden okundu.

“Kar için Allah’a dua etmemiz gerek”

Parka ailesi ile gelen Süleyman Bayır ise yağan kara şükredilmesi gerektiğini söyleyerek, “İstanbullular kara gerçekten çok hasretti. Bu dönem hastalık ve kuraklıkla geçip gidiyor. Bu yüzden karın yağması iyi oldu. Ama tabii bu yetmez yine bekleriz. İnşallah devam eder, bir hafta sürsün isterim. Şu anda barajların yüzde 20-60’larda olduğu söyleniyor. Allah göstermesin, böyle giderse sonumuz daha kötü olur. Bu yüzden yağan karı değerlendirmemiz lazım. Nasıl değerlendireceğiz diye soracak olursanız bize bu günleri gösterdiği için Allah’a dua etmemiz lazım. Hiç yağmasaydı ne olacaktı ama yağdı çok şükür. Biz de şimdi ufaklığı aldık ve buraya geldik” diye konuştu.

“Bu havada koşmak iyi geliyor”

Sıfırın altındaki soğuğa rağmen spor kıyafetleriyle parkta koşan Kanadalı Jessica Sim ise, “Bu havada koşmak daha iyi, bana çok iyi geliyor. Karı çok seviyorum, ben de Kanadalıyım aslında. Kanada da çok güzel, burası da. Şu an buradayım ve burası güzel. Bu havada koşmak çok enerji veriyor, iyi hissediyorum. Daha hızlı koşmamı sağlıyor çünkü hava soğuk” dedikten sonra koşmaya devam etti.

Parkın muhteşem görüntüsü havadan görüntülendi

Öte yandan kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza bürünen parkın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi. Park bu görüntüsüyle alışılmış yeşil görüntüsünü beyaza bıraktı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12