(Özel) Yılda 1.5 milyon fidan üretip doğayı yeşillendiriyorlar

Kayseri’de Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bir yılda üretilen 1.5 milyon fidan, Kayseri’nin ve müdürlüğe bağlı diğer illerin farklı noktalarında toprakla buluşarak doğanın yeşillenmesine katkı sağlıyor.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan 60 dekarlık Orman Fidanlık Şefliği’nde kış aylarında ekilen tohumlar çıktı. 3 milyon fidan kapasitesinin bulunduğu şeflikte üretilen fidanlar, gelen talep üzerine kamu kurumlarına ve okullara da veriliyor.

Kayseri Orman Fidanlık Şefi Ali Düzenli, “Kayseri Orman fidanlığı 2008 yılında şuan ki sahada kurulmuş olup, fidan üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Genel alanımız 60 dekar olup, bunun 40 dekarında fidan üretimi yapılmaktadır. Fidanlık kapasitemiz 3 milyon adet olup, yıllık üretim kapasitemiz 1 buçuk milyon adettir. 700-800 bin adedinde tüplü karaçam, sedir, badem, ceviz benzeri tohum ekimleri yapılmaktadır. 200-300 bin adette sarıçam, karaçam, ardıç, huş, sedir ve benzeri fidanlarımızın kullanım yaşına göre çeşitli kaplara repikaj yapılmaktadır. 500-600 bin adet çıplak köklü, mahlep, zerdali, badem gibi türler ekilmektedir” ifadelerini kullandı.

Düzenli, “Kayseri Orman Müdürlüğü’müzün sınırlarındaki illerin ve ihtiyaç olduğunda diğer illerin ağaçlandırma amaçlı fidan ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla burada fidan üretiyoruz. Daha çok ağaçlandırma çalışmaları, bunun yanı sıra kamu, kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak, okullarında talepleri doğrultusunda tahsis yapılarak, fidanlığımızdan fidan ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.