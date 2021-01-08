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(Özel) Yeşil vatanın gizli kahramanları

Türkiye’nin dört bir yanındaki doğaseverler, kendi imkanlarıyla adeta doğaya yeniden can verdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, “Yeşil vatan sevdalısı vatandaşlarımızın olması bizleri son derece mutlu ediyor. Gelecek açısından da ümitli olmamızı sağlıyor, sayılarının artmasını canı gönülden istiyor, her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Genel 08.01.2021, 10:23
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(Özel) Yeşil vatanın gizli kahramanları

Türkiye’nin dört bir yanındaki doğaseverler, kendi imkanlarıyla adeta doğaya yeniden can verdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, “Yeşil vatan sevdalısı vatandaşlarımızın olması bizleri son derece mutlu ediyor. Gelecek açısından da ümitli olmamızı sağlıyor, sayılarının artmasını canı gönülden istiyor, her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki doğaseverler, kendi imkanlarıyla adeta doğaya yeniden can verdi. Mardin’den, Sivas’a; Nevşehir’den Yozgat’a Türkiye coğrafyasının birçok köşesinde harekete geçen doğa dostları, hikayeleriyle de dikkat çekti. Zaman zaman bilinçli yangınlarla ormanları yok etmek isteyen kötü niyetli kişilere karşı daha yeşil bir vatan için çalışan yeşil dostları, kendi imkanlarıyla binlerce fidan dikti, ormanlar oluşturdu. Mardin’de Şeyhmus Erginoğlu kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları diktiği çöplüğü 25 yılda mesire alanına dönüştürdü. Nevşehir’deki 78 yaşındaki Ahmet Soylu ise şehit oğlunun ardından doğaya on binlerce fidan dikti.

Doğaseverler herkese örnek oldu

Bölge halkının Robinson Ziya dediği Ziya Abay ise Eskişehir’de 14 yıl önce yerleştiği tek bir ağaç bile olmayan adayı, 3 bin 500 ağaç dikerek doğa harikasına çevirdi, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de sosyal medyadan teşekkür ettiği Sivas’ta 14 yılda 8 bin 500 ağaç diken 70 yaşındaki Selim Petek gibi doğaseverler büyük takdir topladı. Yozgat´ın Sarıkaya ilçesinde 40 yıldır esnaflık yapan Abdullah Karataş ise 20 yılda 200 bin fidanı toprakla buluşturarak 20 hatıra ormanı oluşturdu. Doğanın korunmasına yönelik hem bilinç oluşturan hem de oluşturdukları ormanlarla yeni nefes alanları meydana getiren doğa kahramanları, herkese de örnek oldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de vatandaşların büyük duyarlılığına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Şeyhmus amcaların sayısının artmasını canı gönülden istiyoruz”

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, "Yeşil vatan sevdalısı vatandaşlarımızın olması Orman Genel Müdürlüğü olarak bizleri son derece mutlu ediyor. Gelecek açısından da ümitli olmamızı sağlıyor. Bizler Orman Genel Müdürlüğü olarak kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde ülkemizin ağaçlandırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın gönüllü olarak, kendi imkanlarıyla bir yasal zorunluluk olmadan bu tür faaliyetler yürütmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Şeyhmus amcaların sayısının artmasını canı gönülden istiyoruz. Onların yapacakları bu gönüllü faaliyetlere Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Orman Genel Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

"Ormanlarımızın yaşamasını devam etmesini insan sayısı yok etmeye çalışanlardan fazla"

Ormanlar bir yandan yakılıp yok edilmeye çalışılırken bir yandan da vatandaşların kendi imkanlarıyla orman alanları oluşturmasının çok önemli olduğunu belirten Karacabey, “Ormanlarımızın artmasını, yaşamasını isteyen bunun için gayret gösteren insan sayısı ormanlarımızı yok etmeye çalışanlardan daha fazla. Bu sayı her geçen gün daha artıyor. İnanıyoruz ki; gelecekte yeşile daha duyarlı, çevreye daha bilinçli nesiller yetişecek. 2019 yılında Geleceğe Nefes projesini başlattığımızda milyonların üzerinde vatandaşımız sahalara geldi. 3 yaşındaki çocuklarımızdan 80 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimize varıncaya kadar fidan dikim alanına geldiler. Her yıl gerçekleştireceğimiz fidan dikiminde belirlenen sahalara vatandaşlarımızı beklediğimizi duyuralım" ifadelerini kullandı.
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