(Özel) Yerli patates tohumu ile ithalatın önüne geçilecek

Türkiye’de yerli tohum ile yapılan üretimle birlikte patates ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Nevşehir’de Yüksel Ticaret ve Özgüngör Tarım tarafından üretilen ve 10 çeşit patates tohumunun tescillenmesinin ardından üretim izni ile birlikte 2021 yılında yerli patates türleri ilke kez toprakla buluşacak. Nevşehir’de Özgüngör Tarım deposunda bulunan bin 500 ton yerli tohumun 2021 yılında toprakla buluşmasının ardından yurtdışından getirilen patates tohumlarının da bir nebze önüne geçilmesi hedeflenirken Yüksek Ziraat Mühendisi Turan Soylu yaptığı açıklamada hedeflerinin yurt dışından getirilen tohumların önüne geçilerek yerli üretim ile Türkiye’nin patatesini üretmek olacağını ifade etti. Soylu, “Sebzedeki başarımızı patateste de yerine getirmek ülkemiz üreticilerine borcumuzu ödemek için bir senelik çalışma sonucunda yaklaşık olarak 10 tane tescilli ve üretim izni alınan yerli patates tohumu çıkartıldı. Bu çeşitlerimiz Nevşehir’de bulunan Özgüngör firması ile ortak üretim yapıyoruz. 2021 yılında yerli ıslah patates çeşitlerimizde ülkemizin değerli üreticilerine bu tohumları satacağız. Bu başarımızı daha da taçlandırmak istiyoruz. Hedefimiz ülkemizin ithal tohum ihtiyacından ziyade ithalatın önüne geçilmesine destek olacağız. Hedefimiz 2022 yılında yurt dışından getirilen her sene değişmekle beraber 17 bin ila 22 bin elit tohumu tek başımıza firma olarak üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Özgüngör Tarım Ziraat Mühendisi Recep Güngör de açıklamasında depolarında bin 500 ton yerli patates tohumunun bulunduğunu, amaçlarının bu tohumlardan daha fazla üreterek Türkiye’nin tohum ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade etti. Güngör, “Şu anda depomuzda bin 500 ton yerli tohum mevcut. Bu çeşitler arasında asya, soylu, demet ve cevher yerli çeşitlerimiz olarak bulunuyor. Bin 500 ton civarında olan bu tohumlar 2021 yılında tohumluk firmalarına verilecek. Bundan sonraki amacımız bu tohumluklardan daha fazla üretip Türkiye’nin tohum ihtiyacını karşılamak haline gelmek olacaktır. Diğer firmalarda yerli çeşitli çalışmaları devam ediyor. Ama bizim tohumlarımızı ilk defa piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu.