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(Özel) Yeni yılın ilk gecesinde Ankara’da boş sokaklar havadan görüntülendi
Başkent’te 2021’in ilk saatlerinde boş kalan sokaklar havadan görüntülendi.
Genel 01.01.2021, 12:06
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Başkent’te 2021’in ilk saatlerinde boş kalan sokaklar havadan görüntülendi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele Türkiye’de de devam ediyor. Bu kapsamda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşında da devam etti. Tedbirler kapsamında yılbaşı etkinliklerine izin verilmezken, Ulus ve Keçiören’de boş sokaklar havadan görüntülendi.
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|8
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