banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü

(ÖZEL) Yakalanan 22 kiloluk dev sazan balığı görenleri hayrete düşürdü

Bilecik Pelitözü Gölpark’a 4 gün önce çadırlarıyla kamp kurarak sazan balığı yakalamak isteyen grup, olta ile 22 kiloluk dev balığı yakaladı. Grup üyelerinin günlerce kaldıkları çadırda hedefleri 40 kiloluk sazan balığı yakalamak.

Genel 27.12.2021, 10:41
(ÖZEL) Yakalanan 22 kiloluk dev sazan balığı görenleri hayrete düşürdü

Bilecik Pelitözü Gölpark’a 4 gün önce çadırlarıyla kamp kurarak sazan balığı yakalamak isteyen grup, olta ile 22 kiloluk dev balığı yakaladı. Grup üyelerinin günlerce kaldıkları çadırda hedefleri 40 kiloluk sazan balığı yakalamak.

Bursa’nın İnegöl ilçesinden Pelitözü Gölpark’a gelerek kamp kuran Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri 22 kiloluk dev balığı yakaladı. Yakaladıkları dev sazan balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren balıkçılar, popülasyonunu korumak amacıyla balığı tekrar gölete saldılar.

"Bu balığı sportif balıkçılığın ruhuna uygun olarak suya iade edeceğiz"

Dernek üyesi Ertan Güney, 4 gündür çadır içinde sportif amaçlı yakala bırak olta balıkçılığı yaptıklarını anlatarak, "Güzel bir sazan balığı yakaladık. Pullu 20-22 kilo civarı bir balık. Şimdi bunu sportif balıkçılığın ruhuna uygun olarak, herkese örnek teşkil etmesi açısından suya iade edeceğiz. Bu tür anaç balıkları koruyalım. Pelitözü Gölpark bu tür trofeler olduğunu biliyoruz. Onun için buraya geldik. Pazartesi kampımızı kurduk Kerim Çelikbilek arkadaşımızla ve 4 gündür buradayız. Avımız devam ediyor. Bir tane güzel de bir balık nasip oldu. Güzel bir alan burası, ailelerin gelip çocuklarıyla vakit geçirebileceği, hobi olarak balık tutabileceği" dedi.

"Avına saygı gösteren, doğaya saygı duyan herkese rast gelsin"

Balık popülasyonunu korumak amacıyla balığı suya iade eden Güney, "Sportif amaçlı yapıyoruz biz bu işi. Tamamen örnek teşkil etmesi açısından, kesip yeme diye bir durumumuz kesinlikle söz konusu değil. Yakala, bırak. Popülasyon olarak baktığımızda büyüklük olarak 30-35 kilo sazanların varlığını biliyoruz biz. Tabi çok daha büyükleri de mevcut burada ama sazan olarak 30 kilolar, 40 kilolar var. Onu kovalıyoruz. Bu seferde 20’lik nasip oldu. Avına saygı gösteren, doğaya saygı duyan herkese rast gelsin" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8