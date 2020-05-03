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(ÖZEL) Yağmur bulutlarının şehre gelişi havadan görüntülendi

YAĞMUR BULUTLARININ ŞEHRE GELİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

(ÖZEL) Yağmur bulutlarının şehre gelişi havadan görüntülendi

YAĞMUR BULUTLARININ ŞEHRE GELİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

03 Mayıs 2020 Pazar 13:31
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(ÖZEL) Yağmur bulutlarının şehre gelişi havadan görüntülendi

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültüsünün ardından Haliç’in ünlü panoramasının seyredildiği Pierre Loti tepesinde yağmur bulutlarının şehre gelişi görüntülendi.

İstanbul’da hafta başından beri takip eden güzel hava dün akşam saatlerinde yerini gök gürültüsüne bıraktı. Sabahın erken saatlerinde Haliç’in ünlü panoromasının seyredildiği Pierre Loti tepesinde yağmur bulutların şehre gelişi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yağmur bulutlarının görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu.

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