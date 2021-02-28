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(Özel) Uzay bilimleri uzmanından ’meteor düştü’ iddiaları hakkında açıklama

Dün gece Türkiye’nin birçok ilinden gözlenen doğa olayı hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mesut Yılmaz, “Aslında bu çok olağan bir şey. Bizim her yıl birkaç kez karşılaştığımız bir durum. Bu birkaç santimetre büyüklüğünde, 5-10 santimetre büyüklüğünde bir gök cisminin aslında bizim yer atmosferimize girmesiyle aşırı bir sürtünmenin sonucu olarak yanıyor“ dedi.

Genel 28.02.2021, 16:55
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(Özel) Uzay bilimleri uzmanından ’meteor düştü’ iddiaları hakkında açıklama

Dün gece Türkiye’nin birçok ilinden gözlenen doğa olayı hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mesut Yılmaz, “Aslında bu çok olağan bir şey. Bizim her yıl birkaç kez karşılaştığımız bir durum. Bu birkaç santimetre büyüklüğünde, 5-10 santimetre büyüklüğünde bir gök cisminin aslında bizim yer atmosferimize girmesiyle aşırı bir sürtünmenin sonucu olarak yanıyor“ dedi.

Dün gece saat 22.50 sıralarında Türkiye genelinde gökyüzünde bir cismin kısa bir süre parlaması ve ardından yok olması, gören vatandaşlarda panik ve merak oluşturdu. Bu olayın ardından vatandaşlar sosyal medya platformları üzerinden ’meteor düştü’ iddialarını öne sürdü. Konuyla ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, “Evet videosunu izledim ben de. Aslında bu çok olağan bir şey. Bizim her yıl birkaç kez karşılaştığımız bir durum. Bu birkaç santimetre büyüklüğünde, 5-10 santimetre büyüklüğünde bir gök cisminin aslında bizim yer atmosferimize girmesiyle aşırı bir sürtünmenin sonucu olarak yanıyor. Hatta bazen yanarken ciddi bir patlama da gerçekleştiriyor. Ani bir patlama oluşuyor. Aslında gördüğümüz şey küçük bir gök cisminin, bir parçacığın bizim yer atmosferine girmesi olayıdır” diye konuştu.

“Bir yıl içerisinde yüzde 30 ihtimalle bunu sık sık görebileceğimiz bir durum”

Şu an için bir tehlike olmadığını, korkulmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, “Şu an için korkulacak bir şey yok. Zaten bilim insanları bu tür gök cisimlerini takip ediyorlar. Özellikle potansiyel tehlike oluşturabilecek gök cisimlerini sürekli takipteler. Ama bunun gibi olaylar sık sık oluyor zaten. Yıl içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde her zaman olağan bir şey. 1 yıl içerisinde yüzde 30 ihtimalle bunu sık sık görebileceğimiz bir durum. Bu yüzden çok da korkulacak bir durum değil. Bunlar zaten yer atmosferinde sürtünüp yandığı için yeryüzüne çok fazla ulaşmıyorlar. Dolayısıyla insanlar için herhangi bir ciddi bir tehlike oluşturmuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Şu an için asteroidlerin dünyaya tehdit oluşturabilecekleri boyutunda bir şey gözükmüyor"

Doç. Dr. Yılmaz, dünyanın asteroid kuşağında 2 bine yakın gök cismi olduğunu anımsatarak, “Şu an gelecekte bir tehlike yok. Bilim insanları bunların takiplerine devam ediyorlar. Ama bizim özellikle 2 bine yakın gök cismi var asteroid kuşağında bulunan. Bunlar Dünya için potansiyel tehlikeli nesneler ama bu nesneler sürekli olarak gözlemleniyor, onların yörüngeleri sürekli hesaplanıyor, sürekli güncelleniyor. Bu hesaplamalar, güncellemeler sonucunda şu an için gelecekte bu cisimlerin Dünya’ya tehdit oluşturabilecek boyutta bir şey gözükmüyor” şeklinde konuştu.

“Eğer bir şekilde Dünya’ya yaklaşma potansiyeli olursa da bizim çok önceden tedbir almamıza da izin veriyorlar”

Ankara Üniversitesi Rasathanesi’nde teleskoplarla bu tür gök cisimlerini gözlediklerinin altını çizen Yılmaz, “Buradaki amaç şu; gelecekte Dünya’ya gerçekten potansiyel tehlike oluşturabilecek bir gök cisminin yörüngesini tespit etmek. Dolayısıyla yerden yaptığımız gözlemler, bu anlamda bize gelecekte yörüngelerini kestirme imkanı veriyor. Eğer bir şekilde Dünya’ya yaklaşma potansiyeli sahip olursa da bizim çok önceden tedbir almamıza da izin veriyorlar” açıklamasında bulundu.
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