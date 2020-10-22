(Özel) Urfa ciğeri Diyarbakır’a meydan okudu

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasında yaşanan ciğer kebabı tartışmasına ünlü ses sanatçısı Mahmut Tuncer de dahil oldu. Memleketi Şanlıurfa’da ocağın başına geçen ünlü sanatçı ciğer kebabı pişirip “Ciğer Urfa’nındır” dedi.

Son zamanlarda Şanlıurfa ile Diyarbakır arasında yaşanan “Ciğer kebabı bizimdir” tartışmasına ünlü ses sanatçısı Mahmut Tuncer de dahil oldu. Memleketi Şanlıurfa’da ocağın başına geçen Tuncer, ciğer kebabı pişirip “Ciğer Urfa’nındır” dedi. Ciğerin anavatanı ve dergahının Şanlıurfa olduğunu söyleyen Sanatçı Mahmut Tuncer, “Diyarbakırlılar ciğer bizimdir diye sahip çıkmaya başladı. Kimisi çiğköfteye sahip çıkıyor, kimisi ciğere sahip çıkıyor, kimisi kıymalı lahmacun dediğimiz, ona sahip çıkıyor. Aslında bunların hepsinin dergahı, babası, anavatanı Şanlıurfa’dır. Köfteye sahip çıkmadık, başkası aldı, kim aldı, Adıyaman aldı. Onlar etsiz çiğköfte patentini almışlar. Bizim patentini aldığımız etli çöğköfte” dedi.

"Onlar da güzel yapar ama ciğer Urfa’dan türemiştir"

Diyarbakır’da yapılan ciğerin de güzel olduğunu söyleyen Tuncer, “Geçen gün baktım Diyarbakırlılar ciğere diyor ki bizimdir. Tabi onlar da bu bölgenin adamları, onlar da iyi yaparlar ama aslında ciğer Urfa’dan türemiştir. Antep’te yapar ama onun adı ciğer kebabı değil cartlak kebabı diye geçiyor. Anteplilerin tikeleri daha büyüktür. Şanlıurfalılar ciğeri iç yağıyla, çöz yağı dediğimiz yağla yapar. Onu da sıcak, kısa zamanda tüketmen lazım. Ciğer kebabı Urfa’nın dışında İstanbul’da, Ankara’da, şurada burada bütün Urfalı hemşehrilerimiz açmış, tıklım tıklım doluyor” dedi.

Ocağın başına geçip ciğer kebabı pişirdi

Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer, daha sonra ocağın başına geçip ciğer kebabı pişirdi. Usta bir aşçı gibi ciğer kebabını közde pişiren Tuncer müziğe de ayak uydurup oyunlar oynadı.