(Özel) Uludağ’dan kartpostallık görüntüler

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan’ın objektifine yansıyan fotoğraf kareleri, görenleri mest mest etti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ’da aralıksız yağan kar yağışı sonrası ortaya renkli görüntüler çıktı. Oteller Bölgesi’nde kar kalınlığı 87 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığı en düşük eksi 16 derece olarak ölçüldü.

Sadece otelde konaklayanların kayak yapmalarına izin verilirken, fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan’ın çektiği fotoğraf kareleri büyük beğeni topladı. Seyrine doyumsuz manzaralardan kayak yapanların heyecanına kadar her şeyi ölümsüzleştiren Turan’ın çam ve köknar ağaçlarının görüntüsü kartpostalları aratmadı.

Oteller Bölgesi’nden telesiyej kullanarak zirveye çıkanlar, doğa ve karın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.