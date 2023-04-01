(Özel) Uludağ’da ölümle burun buruna... 165 metre yüksekte cambazları aratmıyorlar

Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’a alternatif ulaşımı sağlayan teleferik bakıma girdi. 45 adet direğin bulunduğu 9 kilometrelik hatta en yüksek 165 metre yükseklikteki bakımlar üst düzey güvenlik tedbirleri altında yapılıyor.

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ’a Ramazan ayında çıkmak isteyenlere uyarı geldi. Bursa ile Uludağ arasında 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip, 9 kilometreyle dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik’e bakım nedeniyle seferlerine 14 Nisan 2023 tarihlerine kadar bakım sebebiyle kapalı olacağı açıklandı.

Uludağ’a daha emniyetli çıkılabilmesi için başlatılan bakım çalışmasında sadece eğitimli ve sertifikalı personel görev alırken, onları izlemek bile insanın yüreğini ağzına getirmeye yetiyor. Halk arasında Kaynana Çukuru olarak ifade edilen bölgede zeminden yüksekliği 165 metreyi bulan hatta adeta dans edercesine çalışan ekipler, ister istemez ölümle burun buruna görevlerini yerine getiriyor.

“Bütün çalışanlarımız gerekli güvenliği ve eğitimi alıyor”

Yapılan çalışmanın zorluğundan bahseden Bakım Yöneticisi Yavuz Serkan Karakoç, “2014 yılından beri faaliyet gösteren tesisimizde, her yıl 2 kere bakım yapılmaktadır. Kış ve yaz aylarına girerken yaptığımız bakımlarla misafirlerimizi gönül rahatlığı ile ağırlıyoruz. Kış döneminde olabilecek bir arızayla onları zor durumda bırakmak istemiyoruz. Burada görev alan arkadaşlarımız, işlerinde uzman olmuş ve maksimum güvenliği sağlayan ekiplerden oluşuyor. Makara değişimleri, yağlama ve kontrollerini yapmaktadır. Ayrıca kabinlerin kontrolü ve tesis istasyonlarının bakımları yapılıyor” dedi.

“En korkutan bölge kaynana çukuru”

Öncelikle kendi güvenliklerini alarak bakımları yaptıklarını belirten Karakoç, “Gerçekten zor bir işi yapıyoruz. Ama severek yaptığımız için çok keyifli geliyor. Direk ve tellerdeki bakımları yapmadan önce, herkesin kendisinin kullandığı kaskından eldivenine, güvenlik halatından ayakkabısına kadar bütün güvenlik önlemlerini alıyor. 5 metreden 165 metreye kadar yükseklikte çalışıyoruz. Halk arasında Kaynana Çukuru olarak ifade edilen bölgede zeminden yüksekliği 165 metreyi bulduğu için orası biraz zorluyor. Ancak arkadaşlarla bunun üstesinden de geliyoruz” diye ifade etti.

“9 kilometrelik hatta 144 kabinle hizmet veriyoruz”

Şu an 44 direkten oluşan hattın 3 bölümden oluştuğunu ifade eden Karakoç, “Bursa-Kadıyayla, Kadıyalla Sarıalan, Sarıalan ve Uludağ olmak üzere 3 hattımız mevcuttur. Toplamda 9 kilometrelik bir hattan oluşuyor. Arkadaşlarımız zorlu görevde birlikte güvenlik bir şekilde misafirlerimize açmayı planlıyoruz. Toplamda 144 kabinimiz var. Bursa-Sarıalan hattı arasında 86 kabin, Sarıalan-Uludağ hattı arasında ise 56 kabin ile hizmet vermekteyiz. İstasyonlara yaklaşık 15 saniyede 1, kabin gelmektedir” şeklinde konuştu.

Şu anda Uludağ’ın eteklerindeki ilk istasyon olan Teferrüç’te başlayan çalışmalar Oteller Bölgesi’ne kadar devam edecek.