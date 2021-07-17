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(Özel) Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde, Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarında, maskelerin unutulduğu, sosyal mesafe kuralına da riayet edilmediği görüldü.

Genel 17.07.2021, 09:29
(Özel) Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde, Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarında, maskelerin unutulduğu, sosyal mesafe kuralına da riayet edilmediği görüldü.

Beyoğlu’ndaki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde gezen yerli-yabancı turistlerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına da özen göstermedikleri görüldü. Taksim ve İstiklal Caddesinde gezenlerin yakın mesafede olduğu, sosyal mesafeyi ise hiçe saydığı görüldü.
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