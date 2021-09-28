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(ÖZEL) Taksim’de dans eden youtuberlara vatandaştan yoğun ilgi

Taksim Meydanı’nda dans edip video çeken youtuberlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. 5 genç kızın etrafına toplanan kalabalık, youtuberların dansını büyük ilgi ve şaşkınlıkla izledi.

Genel 28.09.2021, 09:14
(ÖZEL) Taksim’de dans eden youtuberlara vatandaştan yoğun ilgi

Taksim Meydanı’nda dans edip video çeken youtuberlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. 5 genç kızın etrafına toplanan kalabalık, youtuberların dansını büyük ilgi ve şaşkınlıkla izledi.

Taksim Meydanı’nda dans edip video çeken youtuberlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Dans eden 5 genç kızın etrafına toplanan kalabalık youtuberların dansını büyük ilgi ve şaşkınlıkla izledi. Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan youtuberlar video çekmek amacıyla dans etmeye başlayınca Taksim Meydanı’nı gezmek için orada bulunan yerli ve yabancı turistler cep telefonlarını alarak dansçı youtuberların etrafında kalabalık oluşturdu. Dans eden kızların video çekimi sırasında kadraja giren bir vatandaş ile videoyu çeken görevli arasında ise tartışma çıktı. Kısa süren tartışma sonrasında videonun çekilmesinin ve dans gösterisinin bitmesinin ardından youtuberlar yoğun ilgi sonrası oradan uzaklaştı.

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