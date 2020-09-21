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(ÖZEL)Sultangazi’de baraj suyu yeşile döndü

İSTANBUL SULTANGAZİ’DEKİ ALİBEYKÖY BARAJI, DÖKÜLEN KİMYASAL ATIKLAR NEDENİYLE YEŞİLE DÖNDÜ. BARAJ KENARINA PİKNİĞE GİDEN VATANDAŞLAR KİRLENEN GÖLÜ CEP TELEFONU KAMERALARIYLA GÖRÜNTÜLEDİ.

Genel 21.09.2020, 10:41
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(ÖZEL)Sultangazi’de baraj suyu yeşile döndü

İstanbul Sultangazi’deki Alibeyköy Barajı, dökülen kimyasal atıklar nedeniyle yeşile döndü. Baraj kenarına pikniğe giden vatandaşlar kirlenen gölü cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Alibeyköy Barajı’nın Sultangazi Cebeci Köyü kıyısında baraj suyu yeşil renge büründü. Baraja dökülen kimyasal atıklar nedeniyle yoğun koku oluştu. Baraj kenarına piknik yapmaya giden vatandaşlar suyun rengini görünce panik yaşadı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar baraj suyunu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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