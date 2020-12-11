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(Özel) Suların çekildiği Büyükçekmece Barajı’nda korkutan görüntü

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22 seviyesine kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 16 olan Büyükçekmece Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların yüzlerce metre çekildiği barajda adacıklar oluşurken, balıkçı teknelerinin de karaya oturduğu görüldü. Öte yandan uzmanlar suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Genel 11.12.2020, 09:04
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(Özel) Suların çekildiği Büyükçekmece Barajı’nda korkutan görüntü

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22 seviyesine kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 16 olan Büyükçekmece Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların yüzlerce metre çekildiği barajda adacıklar oluşurken, balıkçı teknelerinin de karaya oturduğu görüldü. Öte yandan uzmanlar suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, yüzde 22 seviyesine kadar indi. Büyükçekmece Barajı’nda ise 2020 Ocak ayında yapılan ölçümlerde yüzde 39.35 olan doluluk oranı, 2020 Aralık ayı itibariyle yüzde 16 seviyesine geriledi. Büyükçekmece Barajı’nın son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 09 Aralık 2014 yılında yüzde 23.37 ölçülmüştü. Suların yüzlerce metre çekildiği barajın son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuralık nedeniyle barajın etrafında adacıkların oluştuğu ve balıkçı teknelerinin ise karaya oturduğu görülürdü. Öte yandan uzmanlar suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Yağışsız geçen günlerin ardından diğer barajların doluluk oranı şöyle ölçüldü: “Ömerli Barajı yüzde 23.71, Darlık Barajı yüzde 51.9, Elmalı Barajı yüzde 23.98, Terkos Barajı yüzde 23.24, Alibeyköy Barajı yüzde 28.73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16.22, Sazlıdere Barajı yüzde 5.49, Istrancalar Barajı yüzde 31.62, Kazandere Barajı yüzde 4.48, Pabuçdere Barajı yüzde 6.17”

“Her an kesilecekmiş gibi tasarrufa çok önem vermeliyiz”

İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Ali Uyumaz ise su kullanımı noktasında tasarruf yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak şu sözlerine yer verdi:

“İstanbul’da ortalama günlük su kullanma miktarı 3 milyon metreküp. Bu miktarı yıllık olarak hesapladığımızda 1 milyar civarında yıllık su sarfiyatı yapılıyor. Bu yağış miktarı her ay değişiyor. Önemli olan tasarruf yapmak. Diş fırçalarken, tıraş olurken bir insan devamlı çeşmeyi açık bıraksa günlük 15-16 litre su harcıyor. Suyu israf etmemeliyiz, her an kesilecekmiş gibi tasarrufa çok önem vermeliyiz” dedi.
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