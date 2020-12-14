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(Özel) Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı
Kayseri’de kuraklıkla beraber yağmur yağmayınca Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’nda sular çekildi. Suların çekilmesiyle beraber barajın altındaki eski köyün kalıntıları da gün yüzüne çıktı.
Genel 14.12.2020, 10:15
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Kayseri’de kuraklıkla beraber yağmur yağmayınca Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’nda sular çekildi. Suların çekilmesiyle beraber barajın altındaki eski köyün kalıntıları da gün yüzüne çıktı.
Kayseri’de yağmurun yağmaması nedeniyle Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’nda sular çekildi. Barajda su eksilince, sular altında kalan eski Kuşçu Köyü’nün kalıntıları da gün yüzüne çıktı. Ayrıca, barajdaki suyun azalmasıyla beraber su altında kalan karanın bir bölümü gözüktü.Havadan da görüntülenen barajda, suyun çekilmesi net bir şekilde gözüktü.
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