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(ÖZEL) Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini Gezi Parkı’na attı
İstanbul’da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendilerini Taksim’de bulunan Gezi Parkı’na attı. Ağaçların altında oluşan gölgelik alanlara uzanan vatandaşlar kameralara yansıdı.
Genel 28.08.2022, 17:47
İstanbul’da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendilerini Taksim’de bulunan Gezi Parkı’na attı. Ağaçların altında oluşan gölgelik alanlara uzanan vatandaşlar kameralara yansıdı.
İstanbul’da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Taksim’de bulunan Gezi Parkı’na attı. Gezi Parkı’nda bulunan ağaçlık alana gelen kimi vatandaşlar banklarda, kimileri ise ağaçların altında uzanarak serinlemeye çalıştı. Aileler çocuklarını parkta oynatırken kimi vatandaşlar da evcil hayvanlarıyla birlikte güzel havanın keyfini çıkardı. Gezi Parkı’nda pek çok vatandaşın serinlemeye çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı.
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