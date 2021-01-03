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(Özel) Sessizliğe bürünen Çanakkale havadan görüntülendi
Çanakkale’de, korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin sessizliğe bürünen en işlek noktaları drone ile havadan görüntülendi.
Genel 03.01.2021, 09:59
Çanakkale’de, korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin sessizliğe bürünen en işlek noktaları drone ile havadan görüntülendi.Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’den Pazartesi sabahı 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma sınırlamasına büyük oranda uyuluyor. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlerine devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentin simgelerinin de aralarında olduğu Saat Kulesi, İskele Meydanı, kordon boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, o anlar da drone ile havadan görüntülendi.
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