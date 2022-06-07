(ÖZEL) Sel suları parke taşlarını yerinden söktü, bir aileyi evsiz bıraktı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış birçok bölgede sel baskınlarına neden olurken, sel suları parke taşlarını yerinden söktü, birçok evi sular altında bıraktı. Sel baskını yaşanan evlerde vatandaşlar suları tahliye etmek için evlerinin duvarlarını balyozlarla kırarken, bir aile ise selden dolayı evsiz kaldı.

Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yağan yağmur birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Sel sularından en çok etkilenen yerlerin başında ise Okul mahallesi geldi. Yaklaşık 2 saat süren gök gürültülü sağanak yağış sonrası sel suları deyim yerindeyse önüne kattıysa alıp gitti. Selden dolayı cadde ve sokaklarda parke taşları yerinden sökülürken, bazı ev ve besihanelerde sel sularıyla doldu. Sel baskını yaşanan evlerde vatandaşlar evlerinin odalarının duvarlarını balyozlarla kırarak suların tahliyesini sağladı.

Evi sel suları altında kalan vatandaşlardan Mustafa Kaya, 58 yaşında olduğunu ve uzun yıllardır Dişli beldesinde yaşadığını kaydederek daha önce böyle bir yağış görmediğini ifade etti. Kaya, “Beldemizde parke taşları söküldü. Yemler ve malineler sudan zarar gördü. Yolları kendi imkânlarımızlar yapmaya çalışıyoruz, belediye ise işin hakkından gelemedi” diye konuştu.

“Evimize yüzde 90 oturulamaz raporu verildi”

Evi sel sularından zarar gören vatandaşlardan Cemalettin Ağıönü, sel baskını sonrası evinin kullanılamaz hale geldiği için konteynırda yaşamaya başladıklarını kaydetti. Ağıönü, “Selden sonra AFAD ekipleri buraya geldi ve evimize yüzde 90 oturulamaz raporu verildi. Sonrasında Bolvadin Kaymakamlığı bizlere konteynır temin etti, bizde onda yaşamaya başladık” diye konuştu.

Ağırönü, evine dolan sel sularını tahliye etmek için duvarları nasıl kırdıklarını ise İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine üzüntülü sözlerle anlatarak, kendilerine yardım edilmesini ve evlerinin tekrar yapılmasını istedi.

Öte yandan, bölgede Bolvadin Kaymakamlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.