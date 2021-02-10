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(Özel) Sahte şampiyonun akıl almaz oyunu

Muay Thai dünya şampiyonu Bediha Taçyıldız’ın müsabaka videolarını ve fotomontajlı fotoğraflarını 1 yıldır kendisininmiş gibi kullanarak kurumlardan burs ve ödüller aldığı iddia edilen S.Ç., bu kadarına da pes dedirtti. Yaşadığı olayla büyük şok yaşayan Taçyıldız, “İlk gördüğümde inanamadım, sahtekarlık, hırsızlık, dünya şampiyonluğu bu kadar ucuz değil” dedi.

Genel 10.02.2021, 09:14
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(Özel) Sahte şampiyonun akıl almaz oyunu

Muay Thai dünya şampiyonu Bediha Taçyıldız’ın müsabaka videolarını ve fotomontajlı fotoğraflarını 1 yıldır kendisininmiş gibi kullanarak kurumlardan burs ve ödüller aldığı iddia edilen S.Ç., bu kadarına da pes dedirtti. Yaşadığı olayla büyük şok yaşayan Taçyıldız, “İlk gördüğümde inanamadım, sahtekarlık, hırsızlık, dünya şampiyonluğu bu kadar ucuz değil” dedi.

Genç yaşına rağmen en başarılı Türk Muay Thai sporcuları arasında gösterilen Bediha Taçyıldız, akıl almaz bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı. Gaziosmanpaşa’da yaşayan 24 yaşındaki milli sporcu, küçük yaşlarda spora başlayarak muay thai alanında büyük başarılar elde etti. Defalarca muay thai Türkiye şampiyonu olan Taçyıldız, 4 Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğuyla da Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı. Ancak başarılı sporcu geçtiğimiz günlerde arkadaşından öğrendiği olay karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre S. Ç., dünya şampiyonu Bediha’nın fotoğraf ve müsabaka videolarını kendisinin gibi göstererek yaklaşık 1 yıl boyunca kurumlardan burs ve ödüller aldı. Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç sporcu, S.Ç.’nin sosyal medya hesabına baktığında kendi videolarının bulunduğunu, kendi fotoğraflarında ise S.Ç.’nin yüzünün olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

Bediha’nın videolarını "Dünya şampiyonuyum" diye gösterdi iddiası

Hemen harekete geçen sporcu ve Muay Thai Türk Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Çeken, olayı Türkiye Muay Thai Federasyonu’na bildirdi. S. Ç.’nin Türkiye Muay Thai Federasyonu’na kayıtlı ancak dünya şampiyonlukları bulunmayan bir kişi olduğunu söyleyen Taçyıldız, yaşananlara isyan etti. Taçyıldız, kendisinin yüzünün görünmediği müsabaka video ve fotoğraflarını S.Ç.’nin “dünya şampiyonuyum” diyerek kullanarak, insanlara gösterdiğini belirtti. Olayın ortaya çıkmasının ardından S.Ç. ve annesinin antrenörü Yılmaz Çeken’e ulaşarak özür dilemek istediğini belirten Taçyıldız, kabul etmediklerini dile getirdi. Başarılı sporcu, olayın peşini bırakmayacağını ifade ederken, Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun soruşturma başlattığı öğrenildi.

“Dünya şampiyonluklarım var diye maddi yardımlar almaya başlıyor"

Olayı duyduğu an büyük bir şok yaşadığını, yapılanın büyük bir sahtekarlık olduğunu söyleyen genç sporcu Bediha Taçyıldız, “Olayın üzerinden neredeyse bir buçuk yıl geçmiş. Geçen Cuma günü kulüp arkadaşım bana haberi verdi. Federasyonumuzda lisanslı bir sporcu, antrenörü de dahil, fotoğraflarıma kız kendi kafasını monte ediyor. Videolarımı kendi videoları gibi lanse ediyor. Bir derneğe gidiyor ben muay thai yapıyorum. Dünya şampiyonluklarım var, Türkiye şampiyonuyum diye buradan maddi yardımlar almaya başlıyor. Neredeyse bir senedir burs alıyor. Ayrıca sponsor oluyorlar. Ben dünya şampiyonu oldum, geldim gibisinden her gidip geldiğinde ödül veriliyor, ama bunlar yalan. Bu başarıları alan biri değil, benim ve bizim camiadan birkaç kişinin, daha çok benim videomu ve fotoğraflarımı kullanarak açıkçası dolandırıyor” diye konuştu.

“Özür dilemek istediler ama hiçbir şekilde kabul etmiyoruz"

Yaşananların kabul edilemez olduğunu ve S.Ç.’nin ceza almasını istediğini ifade eden Taçyıldız, “Öğrendiğim gece hiç uyuyamadım, gerçekten çok sinir oldum. Çok zorlu şartlardan geçiyoruz ama insanlar emeklerimizi çalıyor. Federasyonumuz ve dolandırılan dernek, bu konuyla ilgili dava açtı. Peşindeyiz ve bırakmayı düşünmüyoruz. Sahtekarlık, hırsızlık, eğitimsizlik. Ailem çok şaşkın, bu sene dünya şampiyonası Dubai’de olacak ona hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonluğu bu kadar ucuz değil. İlk gördüğümde inanamadım. Bir kıza baktım bir benim fotoğrafıma yapılan montaja baktım. Videolarım bariz ortada bunu kime gösterseniz bu Bediha Taçyıldız der. Videoları bir şey yapmadan direkt kendi hesabına koymuş. Umarım başka kimsenin başına gelmez. Annesiyle birlikte antrenörüme ulaşmışlar sanırım özür dilemek istediler ama biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Eğer onu düşünselerdi böyle bir terbiyesizlik yapmazlardı. Ceza almalarını istiyoruz” dedi.

“Bu kadar kolay mı ya sen çıkıyorsun ben dünya şampiyonuyum”

Yapılanın büyük bir emek hırsızlığı olduğunu belirten ve duruma tepki gösteren Muay Thai Türk Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Çeken, “İnanın çok şaşkınım, 100 ülkenin içinde savaşıyorsun, defalarca dünya şampiyonu oluyorsun İstiklal Marşı’nı okutuyorsun. Birileri çıkıyor çok basit fotomontajla Bediha’nın videolarıyla, alıp kendi videolarıymışçasına bunları paylaşıyor. Bakarsın resme, zaten anlarsın fotomontaj olduğunu, videolara bakarsın bu kilo senin kilon değil. Dünyada toplamda büyükler kategorisinde 3 Türk şampiyon var. Biri Sümran Sözütek, biri Nurhayat Hiçyakmazer, biri Bediha Taçyıldız muay thai spor tarihi boyunca başka yok. Bu kadar kolay mı ya sen çıkıyorsun ben dünya şampiyonuyum. Bunu ihbar eden kişi kızın eski hocası, videoları yayınladığı tarihte kızın hocası. Gitmiş bir dernekten ya da belediyeden para almış ben bununla ilgilenmiyorum. Türkiye Muay Thai Federasyonu bütün delilleri topladı, benden de görüş aldılar. Bununla ilgili Disiplin Kurulunda soruşturma başlattı. İstanbul’a il müdürlüğü kanalıyla ceza kuruluna sevk etti. İfadesine göre soruşturmanın seyri belirlenecek” dedi.
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