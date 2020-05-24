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(Özel) Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU HASTANESİ’NDE DE BAYRAM MESAİSİ YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAMERALARA YANSIDI

(Özel) Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU HASTANESİ’NDE DE BAYRAM MESAİSİ YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAMERALARA YANSIDI

24 Mayıs 2020 Pazar 13:08
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(Özel) Sağlık çalışanlarının buruk bayram sevinci

Korona virüs pandemisiyle mücadele eden sağlık çalışanları Ramazan Bayramı’nı aileleri ve sevdiklerinden ayrı kalarak hastanede geçirdi. Aileleri ile telefonla görüntülü görüşerek bayramlaşan sağlık çalışanları buruk bir bayram yaşadıklarını ancak hastalara yardımcı oldukları için de mutlu olduklarını söyledi.

Korona virüs(Covid-19) pandemisiyle mücadelede gece gündüz görev yapan sağlık personeli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de görevlerinin başındaydı. Hastaların şifa bulması için uğraşan sağlık çalışanları bayramda ailesinden ve sevdiklerinden uzak kaldığı için buruk bir bayram sevinci yaşadı.

“Hastalarla müzikli bayramlaşma”

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde de bayram mesaisi yapan sağlık çalışanları kameralara yansıdı. Aileleriyle telefonda bayramlaşan personeller, hastalarla da bayramlaşmayı ihmal etmedi. Sağlık çalışanları sevdiklerinden uzakta kaldıkları için üzgün olduklarını söyleseler de, hastaları tedavi ettikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

“Ailenden ayrı yaşamak zor”

Ailesinden ayrı kaldığı için üzgün olduğunu ama bu işi yaptığı için de mutlu olduğunu dile getiren Hemşire Havva Nur Öktem, “Ailemden ayrı olduğum için üzgünüm. Ama burada güzel bir iş yaptığımız için de mutluyum. Ailenden ayrı yaşamak zor. Birde böyle bir durumda ayrı kalmak, gidememek daha kötü. Yine de çalışıyoruz. İşimiz güzel. Hastalara elimizden geldiğince iyi davranmaya, gerekli her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Keşke ailem burada olsa. İnşallah güzel günlerde ben onlara gideceğim. Hastalarla da bayramlaştık. Sabah hepsinin odalarına girdik. Onlarda hüzünlü ve ailelerinden ayrı. İki taraf da birbirlerini gayet iyi anlıyor “ diye konuştu.

“Buruğuz ama mutluyuz”

Hastalarla bayramlaştıklarını ve mutlu olduklarını söyleyen Asistan Dr. Mücahit Göktaş, “Bir tarafımız buruk. Bir taraftan da bayramda bile insanlara yardım etmek ayrı güzel bir duygu. Ailemizle ancak telefonda bayramlaşabildik. Burada hastalarımızla bayramlaştık. Onlarda mutlu oldular, çok sevindiler. Hastaların iyileşip mutlu olduklarını görmek çok hoşumuza gidiyor. Buruğuz ama mutluyuz“ dedi.

“Gönül isterdi ki bayramı sevdiklerimizle mutlu ve sağlıklı bir şekilde geçirelim”

Önemli olanın salgını kontrol altına almak olduğunu belirten Asistan Dr. Serhat Gürbüz, “Şu an için önemli olan bu virüsün ve salgının kontrol altına alınması. Gönül isterdi ki bayramı sevdiklerimizle mutlu ve sağlıklı bir şekilde geçirelim. Fakat şu an devletimizin aldığı böyle bir karar var. Buna saygı duyuyoruz. Biz de elimizden geldiğince emek vererek hastalarımızın sağlığı için çabalıyoruz. Ailemden ayrı kalmak kötü. Bizim mesleğimizin getirdiği bir dezavantaj bu. Maalesef bayramlarda, özel günlerde nöbetçi olabiliyoruz. Bu dönem daha da zor” dedi.

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