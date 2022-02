(ÖZEL) Robot Performans Yarışması’nda büyük başarı elde ettiler

Afyonkarahisar’ın İhsaniye Anadolu Lisesi Robotik Kodlama Takımı Robo Frig, Bilim Kahramanları Buluşuyor / Fırst Lego League Challenge 2021 – 2022 Cargo Connect Sezonu 1. Lise Yerel Turnuvasında Robot Performans ikincilik ödülünü kazandı.

İhsaniye Anadolu Lisesi Okulu Robotik Kodlama takımı Robo Frig, Robot Performans kategorisini 410 puanla ikinci olarak tamamlayınca, genel performanslara göre Türkiye 11’ncisi, Yerel Turnuvada ise 27 takım arasından ikinci oldu.

Proje kurucularından Bilişim Teknolojileri öğretmeni Aylin Bağrıaçık ve İngilizce öğretmeni Müyesser Aksu, proje hakkında bilgiler verdiler. Bağrıaçık, yaptığı açıklamada; "Projemizle, First Lego League Challange 18. Sezon Cargo Connect sezonunda öğrencilerimizle birlikte yarıştık. İki aydır çalışmalarımızı sürdürüyoruz geçtiğimiz 5-6 Şubat tarihinde online olarak yarışmalara katıldık. İlk etapta yenilikçi projemizin sunumunu yaptık, öğrencilerimiz güvenli e-teslimat projelerimizi sundular. Pazar günü de robot maçımıza çıktık. Zoom üzerinden bağlantı yaparak 3 ayrı maça çıktık ve almış olduğumuz en yüksek puan üzerinden değerlendirildik. Yerel turnuvada 27 takım arasından ikinci olduk. Mutluyuz ve gururluyuz. Öğrencilerimizle biraz zorlu bir süreç geçirdik, ama çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık. Yarışmaya katılmamızda bize en büyük desteklerden birisini veren Bilim Kahramanları Derneği’ne teşekkür ederiz" dedi.

“Projemizi hem çevre dostu olarak hem de güvenlik konusunda geliştirdik”

İhsaniye Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi İrem Hacer Yaraşır ise yaptığı açıklamada; "Projemizin adı Güvenli Teslimat idi. Biz bu projemizi hem çevre dostu olarak geliştirdik. hem de güvenlik konusuna da değinmek istedik. Güvenlik için üzerine kodlar yerleştirerek bu şekilde güvenli ve çevre dostu olmasını sağladık. Bu proje için çok çalıştık, masamızın gelme süresiyle birlikte toplamda 2 ay süre çalıştık" diye anlattı.

“Robotumuzun toplamda 4 tane sensörü bulunmaktadır”

Kodlamayı gerçekleştiren Taha Yağız Bozot isimli öğrenci de, "Bu projemizde ilk olarak robotumuzu tasarladık. Bundan sonrasını da geliştirerek yapımından sonra farklı parçalarla beraber her şeyini tamamlamış olduk. Robotumuzun toplamda 4 tane yazılımı var. Her tur için ayrı bir yazılım hazırlanarak her görev için teker teker denendi. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum" dedi.

Öğrencilerin ödülleri 2 hafta içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.