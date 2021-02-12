(Özel) Radyocu Şenol Korkmaz, “Pandemi günlerinde radyocular olarak susmadık”

13 Şubat Dünya Radyo Günü’nün 10’uncu yılında radyocular adına açıklamalarda bulunan Mikrofon delisi lakaplı Şenol Korkmaz, “Marmara Depreminde ve pandemi günlerinde radyocular olarak susmadık. Sokağa çıkma kısıtlamalarında çoğu radyocu evlerinde kendi sistemlerini kurarak yayınlarına devam etti” dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2011 yılında ilan edilen 13 Şubat Radyocular gününe özel mikrofon delisi lakabıyla tanınan ve Radyocuyuz.com Genel Yayın Yönetmeni Şenol Korkmaz, radyoculuğa yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yerel radyo kanalların maddi zorluklar çektiğini belirten Korkmaz, onlara destek olunması gerektiğini ifade etti. Radyocuların tüm afet durumlarında ve pandemide yayınlarına devam ettiğini belirten Korkmaz, kan bağış kampanyalarında Kızılay’a destek olduklarını söyledi.

“Radyocular her zaman duruşları ile devletin, milletin sesi olmuşlardır”

15 Temmuz hain darbe girişiminde ve sonrasında Mikrofon Delisi lakabıyla bilinen ve Radyocuyuz.com Genel Yayın Yönetmeni Şenol Korkmaz, “Radyo çok geniş kitlelere ulaşabilen çok güçlü bir silah, radyocular her zaman duruşları ile devletin yanında olmuşlardır ve devletin, milletin sesi olmuşlardır. Yaşanan büyük felaketlerde radyoların sesi hiç susmadı. Marmara Depreminde ve şu anda yaşamakta olduğumuz pandemi günlerinde radyocular olarak susmadık. Sokağa çıkma kısıtlamalarında çoğu radyocu evlerinde kendi sistemlerini kurarak yayınlarına devam etti. Tüm doğal afetler ve olumsuz durumlarda hiç durmadan yayın yapan radyo var. Evde kal çağrılarına bizde radyolardan evde kal radyo dinle sloganıyla yayınlar yaptık. Anadolu’daki ve İstanbul’daki bir çok yerel radyoların halen elektrik ve diğer masraflarını ödemekte zorluk çektiğini biliyoruz. Lütfen radyolarımızın kıymetini bilelim, radyo hayat kurtarır. Örneğin bir kan yardımı anonsunu radyodan yapıp milyonlarca kişiye ulaşabiliyorsunuz. Kan bağışı kampanyasında Kızılay ile iş birliği yaptığımız bir çok program var. Bir can veya canlar kurtarmaya devam ediyoruz. Radyonun ve radyocunun önemini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. 13 Şubat Dünya Radyo Gününde biz radyocular olarak ülkemizin milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bu fikrinden kendisini vazgeçirdim”

Radyoda yaşadığını ilginç olaylar olduğunu belirten Korkmaz , “Bir gün Radyoyu arayan dertli dinleyicim bana sevdiği kız onu istemediği için dertli olduğunu hatta İntihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Bu arkadaşımızla 5 dakika canlı yayın yaptık. Sonrası bu fikrinden kendisini vazgeçirdim. Hayatım bir kişiden ibaret olmadığını canın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalıştık onlarca kişiyi buna benzeyen intihardan vazgeçirdim” diye konuştu.