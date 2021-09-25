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(ÖZEL) Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada

Bahçelievler’de motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya anbean yansıdı.

Genel 25.09.2021, 09:09
(ÖZEL) Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada

Bahçelievler’de motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya anbean yansıdı.

O-7 Karayolu Bahçelievler Çobançeşme mevkisinde seyir halindeki bir motosikletin arkasına takılan 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağıza getirdi. Öndeki patencinin motosiklete, arkadaki 2 kişinin ise birbirlerine tutunarak araç trafiğinde ilerlemesi gören sürücüleri şaşkına çevirdi. Patenli gençlerin kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı o yolculuk anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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