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Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, Avrupa oyunlarına katılmak üzere Malta’ya gitti

Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları’na katılmak üzere Malta’ya gitti. İstanbul Havalimanı’nda özel olarak karşılanan sporculara, engelli yolcuların daha rahat seyahat edebilmeleri için uygulanan ‘ayçiçek yaka kartı’ verildi.

Genel 13.05.2022, 16:28
Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, Avrupa oyunlarına katılmak üzere Malta’ya gitti

Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları’na katılmak üzere Malta’ya gitti. İstanbul Havalimanı’nda özel olarak karşılanan sporculara, engelli yolcuların daha rahat seyahat edebilmeleri için uygulanan ‘ayçiçek yaka kartı’ verildi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, 13-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları’na katılmak üzere Malta’ya gitti. Bu ülkeye seyahat etmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen özel sporcular, terminalden özel olarak uğurlandı. İGA PASS ekipleri tarafından havalimanı girişinde karşılanan sporculara, engelli yolcuların daha konforlu seyahat edebilmelerini sağlayan ‘ayçiçek yaka kartı’ verildi. Bu yaka kartını gören tüm personeller, yolcuya daha hassasiyetle yaklaşıyor ve seyahatlerini kolaylaştırmak için gerektiğinde yardımcı oluyor.

“Umarım madalyalarla beraber mutlu bir şekilde geri döneceğiz”

Takım olarak madalyalarla dönmek istediklerini Özel Olimpiyatlar Türkiye Spor Direktörü Kerem İlgün, “Avrupa Özel Olimpiyatlarına Malta’ya gidiyoruz. Sporcu kafilemiz 14 kişiden oluşuyor. 4 antrenör 2 idari olmak üzere toplam 20 kişiyiz. Bowling, atletizm ve masa tenisi branşında Türkiye’yi temsil edeceğiz. 23 ülkeden 800’ü aşkın sporcunun katılacağı bir etkinlik olacak. Çok heyecanlıyız. Umarım madalyalarla beraber mutlu bir şekilde geri döneceğiz. Ülkenin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Özel eğitim gereksinimi olan zihinsel engelli arkadaşlar. Kendi okullarında yıl boyunca antremanlarını yaptılar. Ulusal bazda bölge oyunlarında etkinliklerimize katıldılar. Ülkelerini temsil etmeye hak kazanan şanslı sporcu arkadaşlarımız. Tabii ki madalyalarla dönmek isteriz ama önemli olan bizim için katılmak. Onların başarma duygusunu tatmalarını sağlamak, olimpiyat atmosferini solumak. Başarı ikinci planla ama inanıyorum ki madalyalarla geri döneceğiz” şeklinde konuştu.

Engelli sporcular için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın özel destek verdiğini belirten İlgün, “Bu kartlar İstanbul Havalimanı’nın bize vermiş olduğu bir destek. Özel eğitim gereksinimli arkadaşlar olduğu için aramızda bizi hızlı geçişlerden geçiriyorlar. Uçuş saatine kadar bizleri ağırlayacaklar. Desteklerinden Dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu kart görünmeyen engelleri görünür kılan bir kart”

Engelli yolcuların havalimanında daha rahat seyahat edebilmeleri için ayçiçek yaka kartı uygulamasını hayata geçirildiğini ifade eden İstanbul Havalimanı Yolcu Deneyimi Dizayn Şefi Hilal Kahraman “Burada erişilebilir hizmetlerden sorumluyum. Otizm ve down sendromlu sporcularımızı uğurlamak için buradayız. Onlara ayçiçeği yaka kartımızı da verdik. Bu kart görünmeyen engelleri görünür kılan bir kart. Tüm personllerimiz bu kartı gördüğünde misafirlerimizin özel ihtiyaçları olabileceğini anlıyor ve o hassasiyetle yaklaşıyor. Danışmalardan da bu kartlarımız ücretsiz olarak karşılanabiliyor. İnşallah sporcularımız döndüklerinde de tekrar onları karşılayacağız” ifadelerine yer verdi.

Kafileye yer alan sporculardan Bowling kategorisinde mücadele edecek Çağla Boyrazoğlu ise, "Bowling oynamayı çok seviyorum. İyi ki gelmişim. Kazanacağım için mutluyum. Bileğimle kazanacağım" diye konuştu.

“Şampiyon olmaya gidiyorum”

Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları’na katılmak üzere Kayseri’den gelen sporcu Mehtap Balcı da, “Kayseri Erciyes’tan katılıyorum. Atletizmde yarışacağım. Gülle atacağım, koşacağım. Bayrak koşusu yapacağım. Şampiyon olmaya gidiyorum. En azından katmış olacağım” dedi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, daha sonra Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları’na katılmak üzere tarifeli uçakla Malta’ya hareket etti.

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