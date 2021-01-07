banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Avrupa ekonomisi virüs kaptı
Avrupa ekonomisi virüs kaptı
Borsalar yeni rekor peşinde
Borsalar yeni rekor peşinde
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki
Güne başlarken kurlarda son durum ne?
Güne başlarken kurlarda son durum ne?

(Özel) Nilüfer’de doğal sütün litresi 5 TL

Nilüfer Belediyesi tarafından vatandaşlara sağlıklı gıda sunmak maksadıyla hayata geçirilen Nilüfer Bostan’da günlük ari sertifikasına sahip doğal süt de rafta yerini aldı. Sütün litre fiyatı 5 TL’den vatandaşa satılacak.

Genel 07.01.2021, 09:06
7
(Özel) Nilüfer’de doğal sütün litresi 5 TL

Nilüfer Belediyesi tarafından vatandaşlara sağlıklı gıda sunmak maksadıyla hayata geçirilen Nilüfer Bostan’da günlük ari sertifikasına sahip doğal süt de rafta yerini aldı. Sütün litre fiyatı 5 TL’den vatandaşa satılacak.

Nilüfer Belediyesi’nin halkı sağlıklı gıda ile buluşturma hedefiyle faaliyete geçirdiği Nilüfer Bostan’da, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 21 kooperatif ve derneğin 102 çeşit ürünü satışa sunuluyor. Nilüfer Belediyesi, tarıma adadığı 2020 yılında, kırsala ve tarıma yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına sağlıklı gıda satış noktası olan ‘Nilüfer Bostan’ı da ekledi. Özel bir firmada üretilen inekten sağılan, el ve hava değmeden paketlenerek ari sertifikası alınarak Nilüfer Bostan’da satışa çıkartılan günlük sütün litresi 5 TL olarak belirlendi.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla hayata geçirdiği Nilüfer Bostan satış noktalarıyla üretimi artırmayı, yanlış tarım politikaları sonucu toprağa küsen çiftçiyi yeniden üretime teşvik etmeyi, kooperatifleri ve kooperatifçiliği desteklemeyi, çiftçilerin ve özellikle kadınların kırsaldaki çalışmalarına destek vermeyi hedefliyor. İlk satış noktası İhsaniye Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi Halk Evi yanında açılan Nilüfer Bostan’da başta Bursa’daki kooperatifler ve kadın dernekleri olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerindeki kooperatiflerden alınan ürünler ve NİLKOOP tarafından üretilen ya da ürettirilen gıda maddeleri satışa sunuluyor.

“Doğala gel, bostana gel”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020 yılını tarım, 2021 yılını ise gıda yılı ilan ettiklerini dile getirerek, “Pandemi süreci bize sağlıklı gıdaya ulaşmayı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla bu yıl içindeki çalışmaların tamamında bunu işleyeceğiz. Bizim geçen yıldan devam eden NİLKOOP adını verdiğimi tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. Bu kooperatif kanalı ile yeni alanlar, birimler açmaya çalışıyoruz. Bugün burada bulunduğumuz noktada ilkini açtık. ‘Doğala gel, bostana gel’ sloganlı ile Nilüfer Bostan adı ile açtığımız merkezimizde, sağlıklı olarak 102 çeşit gıdamız var. Bunları 17 tane farklı kooperatiflerden temin ediyoruz. Bu kooperatiflerin sayısı ve ürün çeşitliliği artacaktır. Türkiye’nin ve Bursa’nın değişik noktalarında bulunan kooperatif ve derneklerden onların yapmış oldukları sağlıklı ürünleri burada tüketici ile paylaşıyoruz” dedi.

“Çocukların gelişmesine de faydalı olacağını düşünüyorum”

“Bugün ilk doğal günlük ari sertifikalı süt satışımız başladı” diyerek sözlerini sürdüren Erdem, “Türkiye’de ari dediğimiz, saf, doğal sütlerden bir tanesi. Bu süt Bursa’da üretiliyor. Bu sütü Türkiye’nin birçok yerinde bulamazsınız. Tüm tüketicilerimizi bu sütlerden faydalanmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. Çocuklarımızın gelişmesine de faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Danışmanı Arca Atay, “Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak, ürünlerimizi çeşitli kooperatiflerden temin ettik. Bu kooperatifleri gezdik, ürünleri nasıl ürettiklerini inceledik, tatlarına baktık ve raflarımıza koyduk. Bugün de ari sütümüz satışa çıktı. Ari süt belgesi almak çok kolay bir iş değil. Çok hijyenik bir ortamda bu işi yapıyor olmanız gerekmektedir. Hayvandan sağılan sütün ele değmeden, hava ile temas etmeden, direkt olarak ambalaja girmesi gerekiyor. Süte herhangi bir ışıl işlem uygulanmadan süt hayvanda neyse şişede de o şekilde” ifadelerini kullandı.

Ürünler 17 kooperatiften temin ediliyor

Nilüfer Bostan’da Bursa’dan Nilüfer, Yıldırım, Karacabey, M. Kemalpaşa, İnegöl Oylat, Mudanya Trilye ve Kulaca, Yalova’dan Çınarcık ve Altınova, Eskişehir’den Odunpazarı ve Sarıckaya, İzmir’den Tire, Artivin’den Hopa olmak üzere toplam 17 kooperatif ve Nilüfer’deki Yolçatı, Misi ve Ürünlü Kadın Dernekleri’nden gelen sağlıklı ürünler halka ulaştırılıyor. Nilüfer Bostan markası ile satışa sunulan ürünler arasında bakliyatlar, menşe’i Bursa olan sebzelerden üretilen turşular ve meyvelerden üretilen reçeller, marmelat ve pestiller halkla buluşuyor. Nilüfer Bostan raflarında yer alan salça, baharatlar, tarhana, kuskus, erişte çeşitleri, yumurta, peynir çeşitleri, tere yağı, zeytin, zeytin yağı, konserve çeşitleri de büyük ilgi görüyor.
Yorumlar (0)
banner429
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12