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(Özel) Muş’ta iki mevsim bir arada

Muş Ovası’nda hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla bahar mevsimi yaşanırken, sarp dağlarda da metrelerce karla mücadele çalışması devam ediyor.

Genel 01.04.2021, 08:47
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(Özel) Muş’ta iki mevsim bir arada

Muş Ovası’nda hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla bahar mevsimi yaşanırken, sarp dağlarda da metrelerce karla mücadele çalışması devam ediyor.

Muş’ta yüksek kesimlerde kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ederken, ovada ise koyunlar kuzularıyla birlikte otlatılıyor. Çiçeklerin açtığı, ırmakların aktığı, kuşların uçuştuğu Muş Ovası, yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Karlı dağlarla birleşen ovanın kıvrım kıvrım akarsularının güzelliği ise hayran bırakıyor.

Koyunları otlatan besicilerden Emrah Kanşıray, ovadaki karların eridiğini belirterek, yüksek kesimlerdeki dağlarda ise kar kalınlığının fazla olduğunu söyledi. Dağ köylerinin kar altında olduğunu hatırlatan Kanşıray, kendilerinin ise güneşlendiklerini ifade etti.
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