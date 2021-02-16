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(Özel) Minik Kuzey’in Spil’deki yılkı atlarıyla imtihanı

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkına ailesiyle beraber hem kar keyfi yapmak hem de yılkı atlarını görmek için gelen 3 yaşındaki minik Kuzey, sevmeye çalıştığı yavru yılkı atı tarafından ısırılarak yere düşürüldü. Önce korkup ağlayan minik Kuzey daha sonra atları sevmeye devam etti.

Genel 16.02.2021, 10:05
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(Özel) Minik Kuzey’in Spil’deki yılkı atlarıyla imtihanı

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkına ailesiyle beraber hem kar keyfi yapmak hem de yılkı atlarını görmek için gelen 3 yaşındaki minik Kuzey, sevmeye çalıştığı yavru yılkı atı tarafından ısırılarak yere düşürüldü. Önce korkup ağlayan minik Kuzey daha sonra atları sevmeye devam etti.

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı yağan karla birlikte eşsiz güzelliğe büründü. Manisa ve İzmir arasında yer alan bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, kar yağışı sonrası adeta beyaz gelinlik giydi. Kendine has florası, tarihi, mitolojik hikayeleri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Dağı Milli Parkı, kar altındaki görüntüsüyle de hayran bıraktı. Jandarma ekipleri de parka çıkmak isteyen vatandaşların mahsur kalmamaları için araçlarda kar lastiği ve zincir kontrolü yaptı. Araçlarında yeterli donanıma sahip olmayan vatandaşların zirve kısımlarına çıkışlarına izin verilmedi.

Öte yandan özellikle İzmirlilerin Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkına büyük ilgi göstermesi dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte kar keyfi yaşamak için İzmir’in Aliağa ilçesinden Manisa’ya geldiklerini belirten Şevval Şahin, “Bugün Spil’e geldik. Çok güzel bir yer burası. Biz de buralarda selfie, fotoğraf, video çekiyoruz. Aynı zamanda da eğleniyoruz. Biz aslında Aliağa’dan geliyoruz. İzmirli olduğumuz için kara hasrettik. O yüzden Spil’i tercih ettik” dedi.

İzmirli oldukları için kar görmeye hasret kaldıklarını belirten Ceren Altın, “Haberlerde görüyorduk hep. Gelip yerinde deneyimlemek istedik. Çok güzel bir manzarası var. İzmir’de de olduğumuz için kar görmeye hasretiz” diye konuştu.

Yılkı atları araçların etrafını sardı

Yılkı atlarıyla birlikte masalsı görüntülere sahne olan Spil Dağı Milli Parkı vatandaşların da akınına uğradı. İnsanlarla iç içe yaşamalarından dolayı artık evcilleşen yılkı atları kendilerini sevmek isteyen vatandaşların arabalarının etrafını sardı. Atları elleriyle besleyen Yazar ailesi, hem yaban hayatının hem de kar manzarasının tadını çıkardı.

Minik Kuzey’in Spil’in yılkı atlarıyla imtihanı

Yılkı atları Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerine de ilginç anlar yaşattı. Ailesiyle beraber hem kar keyfi yapmak hem de yılkı atlarını görmek için gelen 3 yaşındaki minik Kuzey, sevmeye çalıştığı yavru yılkı atı tarafından ısırılarak yere düşürüldü. Önce korkup ağlayan minik Kuzey daha sonra atları sevmeye devam etti. Oğlunun doğa ile tanışmasını istediği için Spil Dağı Milli Parkına geldiklerini belirten baba Fuat Almalı, “Kolundan tuttuğu gibi çekti. Doğa ile tanışmasını istedik. Oğlumun kırmızı montunu yiyecek sandı herhalde” diye konuştu.

Yeleleri buz tuttu kartpostallık görüntülere sahne oldu

Öte yandan yağan kar nedeniyle yelelerinde buz sarkıkları oluşan yılkı atları kartpostallık görüntülere sahne oldu. Spil Dağı Milli Parkı’nın zirve kısımlarında ise tipi şeklindeki kar yağışı etkili oldu.
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