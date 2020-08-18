(Özel) Manisa’nın antik kentlerinde yıldız şöleni
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ ANTİK KENTLERİ ARASINDA YER ALAN MANİSA’DAKİ SARDES VE AİGAİ’DE YILDIZ ŞÖLENİ YAŞANDI.
Türkiye’nin önemli antik kentleri arasında yer alan Manisa’daki Sardes ve Aigai’de yıldız şöleni yaşandı.
Manisa’da yer alan ve Türkiye’nin önemli antik kentleri arasında yer alan Sardes ve Aigai antik kenti İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen fotoğraflarla yıldız şölenine sahne oldu. Lidya Krallığına başkentlik yapan, tarihte ilk paranın basıldığı yer olmasıyla tanınan Manisa’nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti yıldız şölenine sahne oldu. 5000 yıllık geçmişi bulunan ve Roma ve Bizans dönemlerinde önemli yerleşim merkezi olduğu bilinen antik kentte sınırları içerisinde yer alan Artemis Tapınağı Samanyolu fotoğraflarıyla görsel şölen sunarken Gymnasium binasında yapılan yıldız izi çalışması da ortaya mistik görüntüler çıkardı.
Tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanan ve 12 Aiol kentinden biri olan Aigai Antik Kenti de yıldız fotoğraflarıyla süslendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü işbirliğinde kazı çalışmalarının devam ettiği 2 bin 800 yıllık antik kentte yer alan Vomitorium (Tiyatro), hem bina içinden hem de binanın dışından çekilen Samanyolu fotoğraflarıyla kartpostallık fotoğraflar ortaya koydu.
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