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(Özel) Manisalı depremzedelerin sevinç gözyaşları

Manisa’da 22 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi olan 5.4 şiddetindeki depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapımı devam eden ve adeta tatil sitesini andıran deprem konutları tamamlanma aşamasına geldi. Bir senedir konteyner evlerde yaşayan depremzedeler ise sevinç gözyaşları içinde evlerine kavuşacağı günü bekliyor.

Genel 17.03.2021, 10:43
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(Özel) Manisalı depremzedelerin sevinç gözyaşları

Manisa’da 22 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi olan 5.4 şiddetindeki depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapımı devam eden ve adeta tatil sitesini andıran deprem konutları tamamlanma aşamasına geldi. Bir senedir konteyner evlerde yaşayan depremzedeler ise sevinç gözyaşları içinde evlerine kavuşacağı günü bekliyor.

Manisa’da 22 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Akhisar’ın Musalar Mahallesi olan 5.4 şiddetindeki deprem ve ardından aylarca süren artçı sarsıntılarla yıkılan veya ağır hasar gören evlerde yaşayan vatandaşlar için hazırlanan deprem konutları tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ tarafından Kırkağaç ilçesinde yapılan konutlarına geçen depremzedelerin ardından şimdi de kırsal mahallelerde inşaatları devam eden deprem konutları tamamlanma aşamasına geldi.

AFAD Başkanlığınca hak sahibi kabul edilen aileler için Kırkağaç ilçesinin farklı mahallelerinde afet konutlarının yapımına devam ediliyor. Karakurt Mahallesi’nde toplu alanda 40 adet, hak sahibi ailenin kendi yerine 5 adet olmak üzere 45 adet konut yapımı devam ederken aynı mahalleden 46 ailenin ise Kırkağaç ilçesi Sarıağa mevkisinde TOKİ tarafından yaptırılan hazır konutlara noter huzurunda yapılan kura sonucu yerleştirildiği öğrenildi.

Her türlü konfor düşünüldü

Depremde en çok etkilenen mahallelerden biri olan Kırkağaç ilçesinin Karakurt Mahallesi’nde de bir senedir konteyner evlerde yaşayan depremzedeler için hazırlanan deprem konutlarında yüklenici firma dört koladan çalışmalarını yürütürken evler tamamlanma noktasına geldi. Çelik konstrüksiyon tek katlı bahçe içinde tasarlanan evlerde vatandaşların konforu için her türlü ayrıntı düşünüldü.

“Allah devletimize zeval vermesin”

Depremin ardından evleri yıkılan ve 20 günlük bir çadır yaşantısının ardından bir senedir konteyner evde yaşayan İbrahim Top, “Yaşamımız güzel. 20 gün çadırda kaldık ona göre burası saray gibi. Allah devletimize zeval vermesin. Biz burada bir yıldır yaşıyoruz. Hiçbir şikayetimiz yok. Rahatımız da güzel. Soğuk değil, sıcak sıcak yaşıyoruz. Elektrikle ısınıyoruz. Ne elektrik parası veriyoruz ne de su parası. Dört gözle bekliyoruz evlerimizi. Evimiz yapılsa da gitsek ne kadar güzel olacak ama vakti gelince olacak. Vakti geldi mi olacak. Heyecanlıyız. Evlerimiz yapılsa da gitsek kendi avlumuzda geziniriz. Şimdi burada sadece bunun içindeyiz.” derken, eşi Güzide Top ise şunları söyledi: “Bizim burada rahatımız iyi. Kardeşimiz dedi ki ‘TOKİ evine göçüyorum siz de gelin’ dedi ‘Bizi buradan ellemeyin’ dedik. Buradaki rahatımız iyi. Geçen küçük oğlumuz bizi Soma’ya götürdü 5 akşam kaldık. Biz ne yapsak burayı tanımışız artık evimiz belledik burayı. Allah bizi imtihan etti. Sizin burada yiyecek içeceğiniz var dedi. Biz de buradayız.”

“Çok sevinçliyiz”

Yeni evleri için gün saydıklarını kaydeden bir diğer depremzede Mustafa Çakır ise, “Ovadan gelirken gördük. Camlar takılmaya başlanmış. Dün başlamışlar seviniyoruz evler bitiyor diye.” diye konuşurken, sevinç gözyaşları döken eşi Fatma Çakır ise şunları söyledi:

"Çok zor. Evimiz yıkıldığında çok üzüldük. Evlerimizin olduğu yere istedik. Onda da akrabamız imza vermeyince olmadı. Ona çok üzüldük ama olsun buna şükür. Damadım ön ayak oldu deprem konutlarına yazılmamız için. Burası daha iyi dedi biz de tamam dedik. Çok heyecanlıyız. Hep karşıdan bakıyorduk evlere. Ovadan gelince yakından gördük. Şimdi ovadan geldik. Eşim şeker hastası ben de tansiyon birbirimizi taşıyamaz olduk çok üzüldük ondan ovaya bir gidip gelelim dedik o zaman evleri gördük. Çok sevinçliyiz.”
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