(Özel)Mandalar Kurban Bayramı’nda alıcısını bekliyor

Çatalca’da bulunan bir çiftlikte 80 adet mandası bulunan Kadir Ural, Kurban Bayramı’nda elindeki hayvanları satmayı hedefliyor. Ural, vatandaşların kurbanlık seçiminde mandaya karşı ön yargılı olmaması gerektiğini belirtiyor.

Çatalca’nın Nakkaş Köyü’nde manda sütü imalatı yapan bir çiftlikte bulunan mandalar ağırlıklarına göre değişen fiyatları ile 38-40 bin lira arasında alıcılarını bekliyor. Manda eti, sığır etine göre daha fazla protein ve mineral içerdiği, açık alanlarda sürekli otlaması, kapalı alanda kalmaması ve bu sebepten sığır etine göre daha az yağı olması nedeniyle eti tüketirken rahatsızlık vermediği belirtiliyor. 80 adet mandası bulunan Kadir Ural da bayramda kurbanlık olarak mandaların tercih edilebileceğini ifade ediyor.

“Manda etini denemeleri gerekli kestikten sonra hep manda etini tercih ederler”

İnsanların manda etine ön yargılı olduğunu ve ön yargılarını kırmaları için bu bayram manda eti kesmelerini isteyen Kadir Ural, “Burada mandalarımızı otlatıyoruz. Malumunuz Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanlık olarak sattığımız mandalarımız da var. Nedendir bilmiyorum ama insanlar bunu tercih etmiyorlar. Halbuki manda gezen bir hayvan olduğu için yağı daha azdır. Biraz daha geç pişer ama genel olarak B12 vitamini fazladır. Ama insanlar da manda kurban olmaz gibi bir düşünce var. 2 yaşını geçmiş boynuzlu hayvanlar kurban olabilir. Manda etini denemeleri gerekli kestikten sonra hep manda etini tercih ederler. Gezen hayvanlar oldukları için bunlar da bir dirhem yağ bulamazsınız” dedi.

“Manda eti daha güzel, daha sıkı, daha lezzetli”

Manda etinden bahsederek konuşmasını sürdüren Kadir Ural, “Tosunlar genelde içeride zincire bağlı bir şekilde yetiştiriliyor, hayvanlar gezintiye çıkmıyor. O yüzden bol miktarda yağ var. Ama mandaları yağsız ve harika bir şekilde yiyebilirler. Bunların eti hafif siyahtır. Bunu tezgahta görünce eski bir etmiş gibi görüyorlar. İnsanlar bu şekilde ön yargılı olduğu için her Kurban Bayramında 2-3 tane kurban kesiyoruz. Kurban kesen müşterilerimizde gayet memnun kalıyor aslında. Manda eti daha güzel, daha sıkı, daha lezzetli. Bu kurban bir değişiklik yapın, manda tercih edin. Ve onun sütünden aldığımız lezzeti ve faydaları etinden de alacağınıza eminim. Onun lezzetini bir daha bırakamayacaksınız bundan eminim” diye konuştu.