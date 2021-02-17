(Özel) Mahsur kalan aracı kurtarmak isteyen vatandaşın çabası kamerada

İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası yolda kalan araç çevredeki bir vatandaş tarafından itilerek olduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı. Aracı iten vatandaşın kurtarma çabası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte bazı noktalarda buzlanmalarda meydana geldi. Kar yağışı sonrası tarife çıkan araç sürücüleriyse zor anlar yaşadı. Aracıyla evinden işe gitmek üzere yola çıkan bir sürücü kar ve buzlanma nedeniyle hareket edemedi. Durumu gören çevredeki bir vatandaş ise mahsur kalan aracı iterek olduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Vatandaşın aracı kurtarma çabası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.