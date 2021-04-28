banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu

(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7’nci kesimi havadan görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7’nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimdeki çalışmalar tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla açılışa hazır olan son kısım drone ile havadan görüntülendi.

Genel 28.04.2021, 09:39
2
(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7’nci kesimi havadan görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7’nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimdeki çalışmalar tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla açılışa hazır olan son kısım drone ile havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan 7’nci kesim, Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı’ndaki çalışmalar tamamlandı. 10 kilometre ve çift tüp kesintisiz olarak, 4 bin 4 metre ile İstanbul’un en uzun tüneli olma özelliğine sahip olan tüneller akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Açılışa hazır olan ve dünyanın en geniş tünelleri arasında yer alan Sultangazi-Cebeci tünelinin de son hali ise drone ile havadan görüntülendi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi Kınalı’dan Akyazı’ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyeti 8 milyar dolar, 7’nci kesimin maliyeti ise 5 milyar 200 milyon TL mal oldu.
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?