(ÖZEL) Koronavirüs pozitif vakalar 17 kamera ile takip altında

Bilecik’e bağlı 630 nüfuslu bir köyde, 17 hanedeki 27 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktı. Vakaların daha da artmaması ve temaslı kişilerin birbirlerine gitmemesi için köy muhtarı 24 saat güvenlik kameralarından köyü izliyor.

Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Küplü Köyü’nde, yaşanan bir cenaze sonrası 17 hanede 27 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktı. Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, vakaların daha artmaması temaslı ve pozitif vakaların dışarı çıkmaması köye güvenlik amacıyla kurduğu 17 güvenlik kamarasından köyü izliyor. Bu sayede geçtiğimiz gün Korona virüs (Covit-19) testinin pozitif olmasına rağmen köyde fırına ekmek almaya çıkan bir şahsı tespit eden muhtar, günde 3 defa da sokak aralarında devriye geziyor.

"Korona virüslüleri ve köyü komple takip edebiliyorum"

İHA muhabirine konuşan Muhtar Hüseyin Demirbaş, "Köy genelinde toplam 17 kamera var, 8 tanesi sokak aralarında, 6 tanesi camide, 3 tanesi köy girişinde. Buradan köyü komple takip edebiliyorum. Korona virüslüleri de buradan takip ediyorum. Yani dışarı çıktıklarında anından yetkililere haber veririm. Geçen Hasan arkadaşımız fırına ekmek almaya gelmiş, onu buradan gördüm hemen ebeyi aradım. Dedim böyle böyle bu arkadaşımız korona virüslüydü. Hemen kendisini aradım. Yanına gittim, bilinçsiz bir şekilde ekmek almaya gelmiş. Tekerrür etmeyeceğini söyledi. Evine gönderdim" dedi.