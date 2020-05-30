(ÖZEL) Köpeği huysuzlanınca fark etti, 1,5 metrelik engerek yılanını plastik kovayla yakaladı

Antalya’nın Kemer’ ilçesindeki evinde 6 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Rus asıllı Victoria Savina, evine girmek üzereyken fark ettiği ve endemik bir tür olan ve Engerek yılanı olduğu tahmin edilen sürüngenle 1,5 saat mücadele etti. Plastik kova ile yakaladığı yılan defalarca kaçan kadın, pes etmedi ve tekrar tekrar yakaladı. Hayvan barınağı ekibinin teslim aldığı yılan, yerleşim yerlerine uzak bir noktada doğaya salındı.

12 yıldır Kemer’de yaşayan Victoria Savina, ’Şoko’ isimli 10 yaşındaki Fransız Buldog köpeği her zamankinden farklı biçimde havlamaya başlayınca onun havladığı yöne baktı ve mangalın altında çöreklenmiş olan yılanı gördü.

Önce küçük kızına uzaklaşmasını söyleyen Victoria Savina, orada bulunan bir plastik kovayı eline alarak arada bir kendisine tüküren yılanı yakalamaya çalıştı. Yılanı yakaladığında hemen ilgili makamları aramaya başlayan Savina, bu sırada kovanın kenarını kaldırarak kaçan yılanı tekrar yakalamaya uğraştı. Savina ekipler gelene kadar kaçan yılanı birkaç kez daha yakaladığını, hayvanları sevdiğini ve yılandan korkmadığını belirtti.

Belediye ekibi yılanı doğal ortamına bıraktı

Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinden gelen iki kişilik bir ekip yılanı bir torbaya koyarak götürdü. Yılan, Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun nezaretinde yerleşim yerlerinden uzak bir noktaya götürülerek doğaya salındı. Veteriner Hekim Fevzi Uzun, endemik canlılardan olan yılanın cinsini kesin olarak söylemenin mümkün olmadığını, bunun için özel inceleme gerektiğini belirterek, yakalayan kişilerin anlatımlarındaki tükürme ayrıntısının, hayvanın zehirli türden olabileceğine işaret ettiğini, çünkü zehirli hayvanların özel savunma mekanizmaları bulunduğunu söyledi.