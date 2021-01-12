Son Dakika
(Özel) Kısıtlamanın ardından sahilde hafta sonu manzarası
Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabah biten sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sahillere koştu. Onlarca vatandaşın Zeytinburnu sahilinde oluşturduğu yoğunluk kısıtlamanın olmadığı hafta sonu manzaralarını aratmadı.
Genel 12.01.2021, 10:23
2
Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabah biten sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sahillere koştu. Onlarca vatandaşın Zeytinburnu sahilinde oluşturduğu yoğunluk kısıtlamanın olmadığı hafta sonu manzaralarını aratmadı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında her hafta sonu ülke genelinde Cuma akşam saat 21.00’dan Pazartesi sabah 05.00’a kadar süren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İstanbul’da kısıtlamaya uyarak evinde kalan vatandaşlar dün daha rahat nefes alabilmek ve iyi vakit geçirmek için soluğu sahillerde aldı. Vatandaşlar Zeytinburnu sahilinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk kısıtlamanın olmadı hafta sonu manzaralarını aratmadı.Vatandaşların kimi zaman maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözükürken havadan çekilen görüntüler yoğunluğun boyutunu gözler önüne serdi.
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü