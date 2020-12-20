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(ÖZEL) Kısıtlamada İstanbul’u Galata Kulesi’nden izlediler

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Galata Kulesi’ne çıkarak İstanbul’un en sakin halini seyrettiler. Turistlerin kulede gezinerek hatıra fotoğrafı çektirmesi havadan görüntülendi.

Genel 20.12.2020, 13:33
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(ÖZEL) Kısıtlamada İstanbul’u Galata Kulesi’nden izlediler

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Galata Kulesi’ne çıkarak İstanbul’un en sakin halini seyrettiler. Turistlerin kulede gezinerek hatıra fotoğrafı çektirmesi havadan görüntülendi.

Korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla bu hafta 3’üncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Türkiye’ye gelen turistler muaf tutulmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasında Galata Kulesi’ne çıkan turistler İstanbul’un en sakin manzarasını seyrettiler. Havadan çekilen görüntülerde Galata Kulesi’nde onlarca turistin olduğu ve sık sık hatıra fotoğrafı çektirdikleri görüldü. İstanbul’u en sakin şekilde Galata Kulesi’nde izleyen turistlerin İstiklal ve Beyoğlu’nda gezdikleri görüldü. İstanbul’un en güzel manzaralarından birisine sahip olan Galata Kulesi’nin kısıtlama günlerinde turistler tarafından oldukça rağbet gördüğü görüldü.
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