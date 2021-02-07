banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadı
Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek

(Özel) Kış gelmeden bahar geldi

Kış aylarında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini değerlendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, "Ankara’da olduğu gibi tüm yurtta kış mevsimini bir hafta yaşamış olduk’’ dedi.

Genel 07.02.2021, 09:39
3
(Özel) Kış gelmeden bahar geldi

Kış aylarında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini değerlendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, "Ankara’da olduğu gibi tüm yurtta kış mevsimini bir hafta yaşamış olduk’’ dedi.

Vatandaşların bir bölümü kış mevsiminde hava sıcaklığının 16-17 derecelerde seyretmesinden memnun olsa da barajlardaki su seviyelerinin düşük olması bazı vatandaşları tedirgin ediyor. Son dönemlerde mevsimlerdeki belirsizlikleri değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, kış aylarında alışkın olunan soğuk havaların artık pek yaşanmadığını ve ilerleyen günlerde de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirterek, “Ankara’da bu yıl kış şartlarını çok görmedik. Yalnız bir 10-15 gün öncesinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkili oldu. Onun dışında sonbahar ve kış mevsimine baktığımızda Ankara’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Mevsim normallerinin 7 derece üzerinde bir sıcaklık söz konusu. Pazar gününden itibaren sıcaklıklarda 2-3 derecelik bir artış daha beklentimiz söz konusu. Bu artışlarla birlikte pazar günü hafta başından itibaren başkentte hava sıcaklığının 16-17 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Sonbahar ve kış mevsimi hem yağış anlamında kurak geçti hem de sıcaklık anlamında mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretti” ifadelerini kullandı.

“Yağış anlamında da bir azalma söz konusu”

Son 6 aylık dönemde Türkiye genelinde kurak ve yağışsız bir periyodun olduğunu belirten Koç, “Yurt genelinde sonbahar ve kış aylarına baktığımızda son 6 aylık periyotta tüm yurtta hem kurak hem de yağışsız bir periyodun hükmettiğini görüyoruz. Yağış anlamında da bir azalma söz konusu. Hava sıcaklarında Ankara’da olduğu gibi tüm yurtta mevsim normalleri üzerinde sıcaklık değerleri söz konusuydu. 10 gün öncesinde Ankara’ya kar yağmasıyla birlikte yurdun iç ve doğu kesiminde kış mevsimini bir haftalık periyot olarak yaşamış olduk. Onun dışında hem sıcak hem kurak kış şartları tüm Türkiye’de de etkili. Önümüzdeki günlerde tüm yurtta yine kurak bir havanın olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı yine önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” diye konuştu.

“Vatandaşların uyarıları dinlemesinde fayda var”

Vatandaşların ve şehirlerdeki yetkililerin meteoroloji uyarılarını dikkate alması gerektiğine vurgu yapan Koç, şöyle konuştu:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 24 saat görevimizin başındayız. Meteorolojiyle ilgili herhangi bir uyarımız söz konusu olduğunda bu uyarıları internet adresimizde, mail yoluyla, basın yayın organları vasıtasıyla tüm ilgili kurum ve kuruluşlara anında iletiyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve illerin yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü takip etmesinde fayda var. Geçen hafta pazartesi akşam saatlerinden itibaren İzmir’de etkili bir sağanak yağış meydana geldi. Metrekareye 130 kilograma ulaşan yağışlar kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak biz bu konuyla ilgili gerekli uyarıları yapmıştık. Bu uyarılar oldukça büyük önem arz ediyordu. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklar, kış aylarında buzlanma ve don olayı hadisesi, denizlerimizde fırtına gibi hadiseler tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzün bu uyarılını takip etmekte fayda var.”
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Fenerbahçe 23 48
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Rizespor 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 23 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 23 45
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 23 39
6. Everton 21 37
7. Chelsea 22 36
8. Aston Villa 21 35
9. Tottenham 21 33
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Sevilla 21 42
4. Barcelona 20 40
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 21 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16