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(Özel) Kazdağları’nın beyaz örtüsü havadan böyle görüntülendi
Kazdağları’nda gece saatlerinde itibaren etkisini artıran kar yağışı sabah saatlerinde bütün bölgeyi beyaza bürüdü. Kazadağları’nın eşsiz kar güzellikleri drone ile görüntülendi.
Genel 15.01.2021, 11:43
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Kazdağları’nda gece saatlerinde itibaren etkisini artıran kar yağışı sabah saatlerinde bütün bölgeyi beyaza bürüdü. Kazadağları’nın eşsiz kar güzellikleri drone ile görüntülendi.Endemik türleri ve doğal güzellikleri ile ilgi çeken Kazdağları balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kısa sürede kar yağışı nedeniyle beyaz örtüsüne kavuştu. Kartpostallık görüntüler veren Kazdağları’nın eşsiz kar altındaki güzellikleri drone ile havadan görüntülendi. Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir çok fotoğraf meraklısı bu güzellikleri çekebilmek için bölgede çalışma yapıyor.
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