(ÖZEL) Kaymakam esnafın ısrarını kırmayarak pide pişirdi

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, çıktığı çarşı ziyaretinde esnafın ısrarını kırmayarak pide yapıp ardından fırında pişirdi.

Kaymakam Bolat ilçede gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine bugün de devam etti. Çarşı esnafını gezdikten sonra Kaymakam Bolat’ı, ilçede uzun yıllardır esnaflık yapan pideci Mevlüt Erman dükkanına davet etti. Bir süre Erman ile sohbet eden Kaymakam Bolat, ardından Erman’ın ısrarını kırmayarak tezgahın başına geçti. Pide hamurunu açan ardından malzemelerini dizen Kaymakam Bolat, sonrasında ise hazırladığı pideyi verip pişirdi. Kaymakam Bolat hazırlayıp pişirdiği pideyle adeta 40 yıllık ustalara taş çıkarttı.

Kaymakam Bolat’ın dükkanında pide pişirdiği esnaf Erman ise “Kaymakam dükkanımıza geldi ve pide pişirdi, biz de bundan çok memnun olduk. Bugüne kadar böyle bir şey görmedik. Kendisine ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.