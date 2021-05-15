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(Özel) Karaköy’de yasaklara aldırmadılar, denize girdiler

Karaköy’de bir grup genç, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayı hiçe sayarak denize girdi. Kimseye aldırmadan yüzen gençler görenlere pes dedirtti.

Genel 15.05.2021, 09:23
(Özel) Karaköy’de yasaklara aldırmadılar, denize girdiler

Karaköy’de bir grup genç, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayı hiçe sayarak denize girdi. Kimseye aldırmadan yüzen gençler görenlere pes dedirtti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Karaköy balıkçılar pazarının olduğu noktada denize giren gençler pes dedirtti. Yasakları hiçe sayarak denize giren grubun eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Yaklaşık bir saat boyunca denize giren gençlerin kapanma yokmuşçasına rahat davrandıkları gözlendi. Kimseye aldırış etmeyen grubun doyasıya eğlendiği görüldü.
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