(Özel) Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

Sultan 2.Abdulhamid Han’ın Yıldız Sarayına özel olarak getirttiği Kağıthane Ayazması gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. 1976 yılına kadar Kağıthane’den çıkarılan 3 farklı noktadaki ayazma o dönemki yapılaşmayla günümüze 1 tanesi gelebildi.

Sultan 2.Abdulhamid Han’ın şehzadelik dönemi boyunca yaşadığı Kağıthane İlçesi sınırlarındaki saray ve kasırlarda yaşadığı biliniyor. Şehzadelik döneminde Kağıthane’de 3 farklı ayazma tespit ettirerek buralardaki suyu vatandaşların kullanımına açtı. Şifalı olduğuna inanılan suyu içmek için o dönem şehir dışından gelenler olduğu hatta damacanalarla konulup yanlarına aldıkları biliniyor. Bu kaynaktan çıkarılan su Sultan 2. Abdulhamid Han’ın emriyle Yıldız Sarayına getiriliyor. 1976 yılına kadar Kağıthane’den çıkarılan 3 farklı noktadaki su kullanılıyor. Bu tarihten sonra çevreye yapılan fabrikalar nedeniyle 2 tanesi tamamen kayboluyor. Günümüze ise Kağıthane Belediyesi’nin su kaynağını koruma amacıyla yaptığı parkın altında 1 tanesi bulunuyor. Tarihi ayazmanın gün yüzüne çıkartılması bekleniyor.

“Yıldız Sarayında kaynaktan çıkan suyu kullanıyor”

Sultan 2. Abdulhamid Han’ın tahta çıkmadan önceki 5 seneyi Kağıthane İlçesi ve sınırlarındaki saray ve kasırlarda geçirdiğini ifade eden Tarihçi ve yazar Mehmet Dilbaz, “Kaliteli su tutkunu olduğunu bildiğimiz 2. Abdulhamid Han’ın Kağıthane ilçesinde 3 farklı noktadan ayazma kaynağı tespit ettirdiği ve şifalı olduğuna inanılan bu sulardan faydalandığını biliyoruz. 2. Abdulhamid Han tahta çıktıktan sonra Kağıthane’de buldurttuğu kaliteli suyu Yıldız Sarayı’nda kullanmak istemiş. 1894 yılında günümüzde kaymakamlık olan Atiye Sultan Sarayı’nın önüne 4 yüzlü güzel bir çeşme yaptırıyor. O çeşmeye üzerinde bulunduğumuz notadan çıkan suyu naklediyor. Bulunduğumuz yerdeki alana bir su nakil istasyonu kurdurarak çıkan suyu Yıldız Sarayına döşettiriyor. Yıldız Sarayında kaynaktan çıkan suyu kullanıyor. Bu taşıma hattı bugün Karkuyusu otobüs durağı olarak bilinen yerin üzerinden geçen bir boru hattı ile suyu yıldız sarayına kadar gönderiliyor” diye konuştu.

“Sadece bir tanesi günümüze kadar gelebilmiş”

1976 yılında kadar Kağıthane’den çıkarılan suyun kullanıldığını ifade eden Dilbaz, “Bu yıldan sonra çevreye yapılan fabrikalarla su kaynakları ortadan kaldırılıyor. Kağıthane’de 3 tane kaynak var şuanda sadece bir tanesi günümüze kadar gelebilmiş. Diğer iki kaynağın üzerine binalar yapıldı. Buradaki bulunan ana kaynak suyu Kağıthane Belediyesi çok faydalı ve güzel bir şey yaparak burayı bir parka dönüştürdü. Burayı korumak için parka dönüştürdü. Parkın altında şuanda sarnıcın depoları bulunuyor. Kağıthane Belediyesi 2021 yılında yapılması beklenen bir planlama ile burayı bir su müzesine dönüştürebilir. Su sarnıçları zarar görmesin diye çocuk parkına çevrildi” dedi.